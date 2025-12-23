İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? MGM'den açıklama! 1 Ocak 2026 Yılbaşında kar var mı, hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava durumu ve İstanbul kar yağışı için tahmini açıklandı. Uzun süredir kar yağışı bekleyen megakentliler soğuk havalarında etkisiyle kar yağma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Kandilli Rasathanesi'nden Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara bölgesinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek kar yağışı için beklentileri göz önünde bulundurdu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, yılbaşında hava nasıl olacak?
Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
Kurak havalar, iklim krizi endişelerini gittikçe artırırken müjdeli bir haber geldi. Kandilli Rasathanesi'nden Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara bölgesinde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, "Marmara'da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama 4-5 günlük periyot. Sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.
YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?
DHA'nın haberine göre Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti.
Küresel tahmin modellerine göre ayın 28'inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşüreceğini belirten Adil Tek, 29 ve 30 Aralık'ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini, kar yağışının 1 ve 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini söyledi. Tek, bu sürecin yaklaşık 4-5 gün süreceğini vurgularken, günler yaklaştıkça tahminlerin daha da netleşeceğini ifade etti.
İKİ ATMOSFER MODELİNDEN BİRİ 28 ARALIK- 2 OCAK ARASINDA KAR YAĞIŞI VERİYOR
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor. Ay sonuna kadar az önce söylediğimiz gibi bir atmosfer modülünde gözüken bir durum bu. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek. Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor. Kış yine sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerine yine kurak bir süreç olarak devam edeceği gözüküyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.