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İstanbul’da Mart 2023 sonu itibarıyla kiralık konut kiraları bir önceki aya göre yüzde 11 artarken, ortalama kiralık konut kiraları da 13 bin 75 TL oldu. Mart ayı itibariyle ortalama kiralık konut değeri metrekare bazında bakıldığında 130,07 TL oldu.

İstanbul’un ilçelerini mercek altına alan Endeksa, 10 bin TL’ye hangi ilçeden kaç metrekare konut kiralanabileceğini araştırdı. Buna göre İstanbul’da 10 bin TL’ye Avcılar’da 119 metrekare, Üsküdar’da 76 metrekare, Şişli’de 55 metrekare konut kiralamak mümkün.

Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 10 bin TL’ye Avcılar’da 119 metrekare, Üsküdar’da 76 metrekare, Şişli’de 55 metrekare, Kadıköy'de 53 metrekare, Ataşehir'de 62 metrekare, Beyoğlu'nda 52 metrekare, Beykoz'da 99 metrekare, Bakırköy'de 57 metrekare, Beşiktaş'ta 39 metrekare, Sarıyer'de ise 36 metrekare konut kiralamak mümkün.