AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’de 3 kişi tarafından PKK adına ses bombası atılması ve havai fişekli eylem düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler; şüphelilerden 2’sini çalılık alan içerisinde 3 molotofkokteyli, 1 şişe benzin, maske, şapka ve eldivenler ile yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 3 mermi, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Firari diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.