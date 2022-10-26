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İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firmalarının en önemli projelerinin boy gösterdiği Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı’nda yeni teknolojik sanayii ürünleri tanıtıldı

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  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    İlk yerli insansız deniz aracı, ASELSAN’ın Minyatür Bombası ve ilk SARBOT ses getiren ürünler arasındaydı. Sektörün en büyük buluşması olan fuar, önemli iş birlikleri için fırsat sunuyor. SAHA EXPO fuarına 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firma katıldı.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    Fuarda Türkiye’de ilk olan ve geleceğin insansız savaş konseptli robotu olarak üretilen “SARBOT” tanıtıldı.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHLI ROBOT!

    Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın ortak şirketi TR Mekatronik ile birlikte üretilen ve dakikada 750 adet 20 mm kalibre mühimmat ateşleyebilen döner namlulu, taretli top sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış gücüne büyük katkı sağlayacak.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    HÜRKUŞ UÇAKLARINDA KULLANILACAK

    Fuarda ayrıca Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetre makineli tüfekleri sektör profesyonelleri buluşturan Sarsılmaz, yeni teknolojik silahı SARBOT ile dünyanın öncü markaları arasındaki yerini alıyor. Fuarda tanıtımı yapılan silahlı robot SARBOT, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    İstanbul Fuar Merkezi 7'nci Salon 7B-06A numaralı Sarsılmaz standında, yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturan Sarsılmaz, Havada, Karada ve Denizde sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibreden silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    Savunma sanayi sektörünün oyuncuları fuarda piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalardan oluşan ürünlerini sergiliyor.

    Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ihtiyacı olan her kalibre silahı üretebilecek kabiliyete sahibiz." ifadesini kullandı.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    Ürettikleri konseptleri, Sarsılmaz'ın 2023 vizyonuyla, yeni robotik altyapılarla güçlendirdiklerini belirten Özyılmaz, şunları kaydetti:

    "Her platformda her amaç için hareket edebilen zorlu arazi koşullarında yürüyebilen ve tehdit unsurlarını yok edebilen robotik silahlar için çalışıyoruz. Sarsılmaz vizyonuyla sizlere SARBOT'u tanıtıyoruz. SARBOT robotik bir silah sistemi olup farklı ölçeklendirilecek kalibrelerle inşallah gelecek yıllarda ordumuzun hizmetine sunulacaktır.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    Üzerinde kendine özgü silah sistemiyle tehdit unsurlarını yok edebilecek kabiliyetlere sahip olacak. Buradaki amacımız Sarsılmazın gelecek vizyonunu ifade etmek. Ordumuzun ihtiyaçlarına göre yeni insansız silah sistemlerini, kara platformları içinde böylece geliştirmeye başlamış bulunuyoruz."
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    ZİYARETÇİLER GÖREBİLECEK

    Fuara özel olarak hazırlanan Sarsılmaz ayrıca ziyaretçilerine heyecan verici bir deneyim yaşama olanağı da sunuyor. SAHA Expo ziyaretçileri Türkiye'de ilk kez Sarsılmaz silahlarıyla, Sarsılmaz'ın özel açık hava test poligonunun muhteşem simülasyonuyla, üstelik bir fuar alanında ultra gerçekçi atış deneyimi yaşama şansı sunuyor.

    Sarsılmaz tarafından SAHA EXPO için özel olarak hazırlanan sistem, Sarsılmaz’ın özel açık hava poligonunun tüm ortam, mesafe ve detay özelliklerinin birebir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturuldu. Ziyaretçiler bu ultra gerçekçi simülasyonda SAR 9 METE tabanca, SAR 109 T makineli tabanca ve SAR 56 piyade tüfeğiyle atış yapabilecek.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    57 ÜLKEDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

    SAHA Expo Genel Sekreteri İlhami Keleş yaptığı açıklamada fuarın oyun değiştirici, yenilikçi ve Türkiye'nin marka değerinin ön plana çıktığı teknolojiler için uluslararası bir arena olduğunu ifade etti.

    Fuara 57 ülkeden katılım olduğunu bildiren Keleş, yabancı katılımcılar arasında bir başbakan, 11 bakan, genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve müsteşar statüsünde yetkililer olduğunu belirtti.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    Keleş, yabancı katılımcıların önemli bir kısmının fuara giriş yaptığını söyleyerek, fuara yoğun bir ilginin olduğunu anlattı.

    Keleş, fuarda yerli ve yabancı ürünlerin tanıtımının yapılacağını aktararak, fuarın ürün satmaya gelen yabancıların fuarı değil de uluslararası etkileşimin olduğu bir pazar konsepti olduğunu vurguladı.

    Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların, bütün ekosistemin burada kabiliyetlerini sergilemesi açısından fuarın önemli olduğunu söyledi.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    İkinci, Roketsan olarak fuara özel yeni bir ürünü tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Roketsan ve STM olarak bizlerin sizlere bir sürprizi olacak. Yeni bir ürünümüzü ilk defa SAHA Expo'da sizlerle buluşturacağız. SAHA Expo, özellikle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen savunma ve havacılıkla ilgili firmalara, Türkiye'yle ilişkilerini geliştirme fırsatı yarattığı için ve çok geniş bir ekosisteme hitap ettiği için çok başarılı bir organizasyon olacağını ben değerlendiriyorum. Bütün katılımcılara, bütün ziyaretçilere güzel bir fuar diliyorum."
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    ROKETSAN DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVUNMA FİRMALARI ARASINDA!

    Roketsan'ın bu yıl 86'ıncı sıradan dünyanın en büyük savunma firmaları arasına dahil olduğuna vurgu yaparak, "Roketsan çok büyük bir büyüme potansiyeli içerisinde. Bu sene 750-800 milyon dolar civarında bir ciro hedefliyoruz. Bunun 300 milyon dolara yakın kısmı da ihracattan gelecek geliri oluşturuyor." diyen İkinci sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de bir milyar doların üzerindeki bir ciroya çok hızlı ulaşmayı hedefliyoruz. Burada Roketsan'ın temel hedefi dünyanın en büyük 50 savunma şirketi arasına girebilmek ve mevcut başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Roketsan'da temel gayemiz ihracat ayağıyla büyüyebilmek.
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    Bu konuda da özellikle Türk savunma sanayine yapmış olduğumuz füze teknolojilerine, özellikle insansız hava araçları tarafından kullanılan akıllı mühimmatları olan ilgi önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bu hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor. Bu hedeflere ulaşarak ülkemizin ihracatına da çok ciddi katkı sağlamayı temenni ediyoruz."
  • İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarında ilk silahlı robot ‘SARBOT’ tanıtıldı!

    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise yeni alt yüklenici firmalar bulmak ve onlarla iş birliğini geliştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Fuar oldukça hareketli. Gelen heyetlerin sayısı epey fazla. Fuar kapsamında güzel sürprizlerimiz olacak. İki lansmanımız var. Askeri denizcilik alanında görüştüğümüz ülkeler, kurumlar, şirketler var. Katılımcı ülkelerle fuar kapsamında toplantılar yapacağız.” diye konuştu.

    25-26-27 Ekim’de Uluslararası ve Türkiye’den profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, sadece 28 Ekim’de halka açık olacak.

    SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde fiziki olarak 30 bin profesyonel ziyaretçiyi hedefliyor.

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