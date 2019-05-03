Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Kaza, geçtiğimiz 21 Nisan Pazar günü saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Okmeydanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerindeki kavşaktan Okmeydanı istikametine dönen minibüsün sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Zeyter, en sol şeritten en sağ şeride geçerek akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Onur Yavuz idaresindeki lüks cip aniden önüne kıran minibüse çarptı.
Çarpışma sonucu kontrolden çıkan cip ve minibüs, akaryakıt istasyonunun önünde otomobilini yıkamaya hazırlanan sürücü Hasan İskender'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların arasında sıkışan İskender ve minibüsün sürücüsü Zeyter yaralandı. Cipin sürücüsü Yavuz ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İskender'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hafif yaralı Zeyter ise ayakta müdahalesi yapılmasının ardından taburcu edildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.
YIKAMA HAZIRLIĞI YAPARKEN ARAÇLARIN ARASINDA SIKIŞTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü ön sol kapıda otomobilini yıkamak için hazırlık yapıyor. O esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan minibüs sürücüsü aniden akaryakıt istasyonuna girmek istiyor. Aynı istikamete seyir halinde olan lüks cipin sürücüsü aniden önüne kıran minibüse çarpıyor. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan 2 araç yol kenarında hazırlık yapan adama çarpıyor. Adam araçların arasında sıkışırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım istiyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.
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