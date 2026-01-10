İstanbul’da gece fırtınası: Sağanak ve rüzgar trafiği aksattı

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan fırtına ve gök gürültülü sağanak, sabaha karşı etkisini artırarak kentin Avrupa ve Anadolu yakasında yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle ana arterlerde görüş mesafesi düştü, sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı ve trafikte yer yer yoğunluk oluştu. Kısa süreli şiddetli sağanak, bazı noktalarda su birikintilerine neden olurken yayalar ve motosikletliler güçlükle ilerledi.

Rüzgarın etkisiyle köprü geçişleri ve sahil yollarında sürüş koşulları zorlaştı. Vatandaşlara su birikintileri bulunan alt geçit ve eğimli yollarda dikkatli olunması, mümkün oldukça toplu taşıma kullanılması, sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafesini koruması yönünde uyarılar yapıldı.

Kent genelinde yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı güncel uyarıları takip etmeleri konusunda İstanbulluları bilgilendirmeye devam ediyor.

TAKSİM'DE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak gece saatleri itibarıyla İstanbul genelinde etkili oldu. Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken ara ara şimşeklerin de geceyi aydınlattığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise koşarak sığınacak yer aradı.

ÜSKÜDAR'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Üsküdar'da etkili olan dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü. İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak, yer yer dolu yağışıyla devam etti. Üsküdar'da aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü. ZEYTİNBURNU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI Zeytinburnu ilçesinde sağanak ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde 3 ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalarak yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beykoz'da etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI İstanbul genelinde kuvvetli yağmur nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda aracıyla ilerlemekte zorluk çekerken, Maltepe ilçesinde bir otomobil takla attı. Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler'de kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelen yolda oluşan çukura bir aracın tekerlekleri saplandı.