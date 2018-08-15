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Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı
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İstanbul’da kadının ağır yaralandığı feci kaza kamerada

Şişli Fulya’da çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak başını yere çarpan kadının kafatası kırıldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı.

15.08.2018 - 09:44 | Güncelleme: İHA

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.55 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fulya’daki özel bir hastanede çalışan Özbekistan uyruklu Naz Ömer, öğle saatlerinde işyerinden çıkarak evine gitmek istedi. İHA'nın haberine göre, birkaç metre yürüdükten sonra kaldırıma gelen genç kadın yolun karşısına geçmek içim adım attı. Ancak kadına tam refüje çıkacağı esnada yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak vücudunu ve başını yere vuran kadın ağır yaralandı. Kaza sonrası olayı gören ve duyan çevredeki vatandaşlar koşarak kadının yanına geldi.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Sürücüler de araçlarından inerek kadına müdahale etmeye çalıştı. O esnada yerde acılar içerisinde kıvranan kadına çarpan sürücü, vatandaşların gözü önünde arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durum karşısında şoke olurken, kazanı anı ve vicdansız sürücünün kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kadın kaldırımda bir süre bekledikten sonra yola adım atarak yürüyor. O esnada motosiklet kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Vatandaşlar koşarak kadının yanına gelirken, motosiklet sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçıyor.

 

TRAFİK POLİSİ KAÇAN SÜRÜCÜYÜ TESPİT ETTİ

Kaza sonrası ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastaneden getirilen sedyeyle acil servise götürüldü. Kafatasının kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen kadın hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan kadının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tutanak tutarak incelemeler yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosikletin plakasını belirledi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

“BU ISSIZ BİR YERDE OLSAYDI, CİNAYETE TEŞEBBÜS DENİRDİ"

Kazayı gören Cüneyt Demiral, “Kadın karşıdan karşıya geçiyordu. Ticari taksi kadına yol verdi ancak yanında seyreden motosikletli yaklaşık 70 kilometre hızla kadına çarptı. Kadın ters dönerek kafasının üzerine düştü. Kafatası kırılmış olabilir, çünkü yerde çok miktarda kan vardı. Hastaneden sedye geldi, müdahale edildi. Motosikletli kaçtı, pozisyonunu aldı direkt devam etti durmadı. Bu ıssız bir yerde olsaydı, cinayete teşebbüs denirdi. Çünkü o kadının yine orada bırakacaktı. Hoş bir şey değil, yaptığı büyük bir terbiyesizliktir" dedi.

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