İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve nerelerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Türkiye bu kışın en soğuk, en yoğun kar getiren havasını yaşamaya başladı, ülkeye soğuk hava dalgası Sibirya'nın batısı ile Rusya'nın kuzey kesimlerinden ulaştı. Karlı havaya ilişkin son durumu merak edenler için Meteoroloji önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu ve kar yağışı raporunu da haritalı bir şekilde paylaştı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve nerelerde etkili olacak?
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından yollar beyaza büründü. İstanbul'da bugün, 21 Şubat 2025 Cuma günü, kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 0°C ile 4°C arasında değişmesi, rüzgarın ise kuzeydoğudan saatte 30 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Türkiye son yılların en soğuk ve yağışlı hava olaylarından birini yaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz. Kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir" ifadelerini kullandı
İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir. İstanbul’da çeşitli semtler soğuk havada güneşlenirken, şehrin Anadolu yakası ile Boğaziçi çevresinde kuvvetli kar yağabilir. Lokal olarak üstümüze Karadeniz üzerinden kar taşıyan bulutlar, yağış bantları halinde İstanbul’un kuzey ilçelerine ciddi kar bırakıyor.
Hafta sonu hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. İstanbul’da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz, Marmara’da en kuvvetli yağış bulutları İstanbul-Düzce-Karasu arasından sokulup, Yalova-Bandırma arasına kadar ulaşıyor. Sarıyer gibi kuzey ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak.
Ağaçlarda kar yükü, hafta sonu olduğunda zayıf ve yaşlı ağaç dallarını koparabilecek, devirebilecek seviyeye ulaşır.
Çatılar ve insanların kullandığı caddelerdeki pencere önlerindeki buzlar düzenli olarak temizlenebilir. Otomobillerin camları ve lastikleri, balata ve diskleriyle birlikte bir süre buz tutacaktır.