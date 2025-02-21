İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve nerelerde etkili olacak?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Türkiye son yılların en soğuk ve yağışlı hava olaylarından birini yaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz. Kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir" ifadelerini kullandı

İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla sürecek. 3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşabilir. İstanbul’da çeşitli semtler soğuk havada güneşlenirken, şehrin Anadolu yakası ile Boğaziçi çevresinde kuvvetli kar yağabilir. Lokal olarak üstümüze Karadeniz üzerinden kar taşıyan bulutlar, yağış bantları halinde İstanbul’un kuzey ilçelerine ciddi kar bırakıyor.