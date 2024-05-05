İstanbul’da kiraladıkları villadaki havuza düşen genç boğuldu
Büyükçekmece'de, arkadaşlarıyla kiraladıkları villanın havuzuna düşen genç hayatını kaybetti.
Giriş: 05.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:27
Büyükçekmece'de Tepekent’teki bir sitede arkadaşlarıyla villa kiralayan 17 yaşındaki Mervan İpek henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek havuza düştü.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan İpek’in hayatını kaybettiğini belirledi.
*Haberin göreselleri İHA'ya aittir.
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