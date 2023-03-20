Deprem ile uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin hali hazırda ikamet ettiği konutu değiştirmek istemesi sonucu satılık konut piyasası hareketlendi. Endeksa, şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerindeki satılık konut piyasasını inceledi.
Endeksa verilerine göre, şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 artış gösterdiği İstanbul’da şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 105 bin 840 TL oldu.
SATILMAYI BEKLEYEN KONUTLARIN EN FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLÇELER
Şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler Adalar, Şile, Beykoz, Bakırköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beşiktaş oldu.
Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterirken, yıllık değer artışı yüzde 119, şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da konutların ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.
Şubat ayında konut fiyatlarının yüzde 7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku yüzde 75 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 500 bin 425 TL oldu. Beykoz’da ise şubat ayında satılık konut stoku yüzde 72 artış gösterdi.
Şubat ayı değer artışının yüzde 6 olduğu Beykoz’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama konut fiyatı ise 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.
Bakırköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 66 arttı. Şubat ayı değer artışının yüzde 3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 31 bin 745 TL olarak gerçekleşti.
Büyükçekmece’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak gerçekleşti.
Kadıköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 5 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 418 bin 607 TL olarak gerçekleşti.
Beşiktaş’ta şubat ayında satılık konut stoku yüzde 59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak gerçekleşti.
|
İlçeler
|
Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2)
|
Ortlama Fiyat (TL)
|
Yıllık Değişim (%)
|
Şubat Aylık Değişim (%)
|
Şubat Ayı Stok Değişimi (%)
|
Adalar
|
43.946
|
5.712.980
|
119
|
6
|
79
|
Şile
|
31.431
|
5.500.425
|
140
|
7
|
75
|
Beykoz
|
46.627
|
9.418.654
|
124
|
6
|
72
|
Bakirköy
|
52.087
|
7.031.745
|
106
|
3
|
66
|
Büyükçekmece
|
23.980
|
3.597.000
|
143
|
7
|
60
|
Kadiköy
|
55.779
|
7.418.607
|
101
|
5
|
60
|
Besiktas
|
73.557
|
10.297.980
|
111
|
6
|
59
|
Beyoglu
|
38.722
|
3.872.200
|
241
|
6
|
51
|
Şişli
|
39.289
|
4.321.790
|
179
|
6
|
48
|
Çatalca
|
20.144
|
2.518.000
|
149
|
8
|
47
|
Silivri
|
17.034
|
2.214.420
|
149
|
7
|
47
|
Üsküdar
|
35.761
|
4.291.320
|
146
|
8
|
46
|
Bağcılar
|
21.984
|
2.418.240
|
188
|
8
|
44
|
Güngören
|
17.893
|
1.878.765
|
157
|
6
|
41
|
Maltepe
|
30.224
|
3.324.640
|
128
|
5
|
41
|
Ümraniye
|
26.929
|
2.827.545
|
155
|
6
|
40
|
Başakşehir
|
27.590
|
3.476.340
|
88
|
3
|
39
|
Sarıyer
|
71.162
|
10.318.490
|
84
|
1
|
39
|
Kartal
|
26.806
|
2.948.660
|
148
|
8
|
38
|
Ataşehir
|
33.195
|
3.717.840
|
138
|
5
|
35
|
Avcılar
|
20.973
|
2.516.760
|
140
|
5
|
35
|
Tuzla
|
23.796
|
2.617.560
|
150
|
7
|
35
|
Gaziosmanpaşa
|
20.120
|
2.112.600
|
177
|
7
|
34
|
Zeytinburnu
|
29.649
|
2.964.900
|
137
|
8
|
34
|
Bahçelievler
|
20.488
|
2.151.240
|
156
|
7
|
33
|
Bayrampaşa
|
24.169
|
2.537.745
|
174
|
7
|
33
|
Çekmeköy
|
21.956
|
2.305.380
|
154
|
7
|
33
|
Fatih
|
22.777
|
2.049.930
|
183
|
6
|
33
|
Beylikdüzü
|
19.314
|
2.510.820
|
125
|
6
|
32
|
Küçükçekmece
|
22.791
|
2.279.100
|
148
|
7
|
32
|
Pendik
|
21.064
|
2.211.720
|
159
|
6
|
31
|
Sultanbeyli
|
17.072
|
1.912.064
|
145
|
6
|
31
|
Esenyurt
|
13.775
|
1.515.250
|
137
|
7
|
29
|
Kağıthane
|
28.768
|
2.589.120
|
191
|
7
|
28
|
Esenler
|
19.350
|
1.896.300
|
165
|
3
|
27
|
Arnavutköy
|
16.186
|
1.780.460
|
165
|
6
|
26
|
Eyüpsultan
|
29.682
|
3.265.020
|
171
|
9
|
26
|
Sancaktepe
|
17.846
|
2.105.828
|
154
|
6
|
18
|
Sultangazi
|
16.371
|
1.718.955
|
162
|
7
|
17
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