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İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar şubatta yüzde 49 artış gösterdi

Endeksa, Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerindeki satılık konut piyasasını inceledi. Şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 artış gösterdiği İstanbul’da şubat ayı değer artışı ise yüzde 6 oldu. İstanbul genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 105 bin 840 TL olurken, şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler Adalar, Şile, Beykoz, Bakırköy ve Büyükçekmece oldu

İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar şubatta yüzde 49 artış gösterdi
HABERTURK.COM

Deprem ile uzmanlar tarafından daha güvenli olduğu belirtilen bölgelere talebin artması ve pek çok kişinin hali hazırda ikamet ettiği konutu değiştirmek istemesi sonucu satılık konut piyasası hareketlendi. Endeksa, şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerindeki satılık konut piyasasını inceledi.

Endeksa verilerine göre, şubat ayında İstanbul’da satılmayı bekleyen konutlar yüzde 49 artış gösterdi. Konut satış fiyatlarının son 1 yılda yüzde 156 artış gösterdiği İstanbul’da şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. İstanbul genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 882 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 105 bin 840 TL oldu.

SATILMAYI BEKLEYEN KONUTLARIN EN FAZLA ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLÇELER

Şubat ayında satılmayı bekleyen konutların en fazla artış gösterdiği ilçeler Adalar, Şile, Beykoz, Bakırköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beşiktaş oldu.

Adalar’da satılık konut stoku yüzde 79 artış gösterirken, yıllık değer artışı yüzde 119, şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Adalar’da konutların ortalama metrekare fiyatı 43 bin 946 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 712 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

Şubat ayında konut fiyatlarının yüzde 7 artış gösterdiği Şile’de satılık konut stoku yüzde 75 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 31 bin 431 TL, ortalama konut fiyatı 5 milyon 500 bin 425 TL oldu. Beykoz’da ise şubat ayında satılık konut stoku yüzde 72 artış gösterdi.

Şubat ayı değer artışının yüzde 6 olduğu Beykoz’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 46 bin 627 TL, ortalama konut fiyatı ise 9 milyon 418 bin 654 TL oldu.

Bakırköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 66 arttı. Şubat ayı değer artışının yüzde 3 olduğu Bakırköy’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 52 bin 087 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 31 bin 745 TL olarak gerçekleşti.

Büyükçekmece’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 7 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 23 bin 980 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 597 bin TL olarak gerçekleşti.

Kadıköy’de şubat ayında satılık konut stoku yüzde 60 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 5 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 55 bin 779 TL, ortalama konut fiyatı ise 7 milyon 418 bin 607 TL olarak gerçekleşti.

Beşiktaş’ta şubat ayında satılık konut stoku yüzde 59 artış gösterdi. Şubat ayı değer artışı yüzde 6 oldu. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 73 bin 557 TL, ortalama konut fiyatı ise 10 milyon 297 bin 980 TL olarak gerçekleşti.

İlçeler

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2)

Ortlama Fiyat (TL)

Yıllık Değişim (%)

Şubat Aylık Değişim (%)

Şubat Ayı Stok Değişimi (%)

Adalar

43.946

5.712.980

119

6

79

Şile

31.431

5.500.425

140

7

75

Beykoz

46.627

9.418.654

124

6

72

Bakirköy

52.087

7.031.745

106

3

66

Büyükçekmece

23.980

3.597.000

143

7

60

Kadiköy

55.779

7.418.607

101

5

60

Besiktas

73.557

10.297.980

111

6

59

Beyoglu

38.722

3.872.200

241

6

51

Şişli

39.289

4.321.790

179

6

48

Çatalca

20.144

2.518.000

149

8

47

Silivri

17.034

2.214.420

149

7

47

Üsküdar

35.761

4.291.320

146

8

46

Bağcılar

21.984

2.418.240

188

8

44

Güngören

17.893

1.878.765

157

6

41

Maltepe

30.224

3.324.640

128

5

41

Ümraniye

26.929

2.827.545

155

6

40

Başakşehir

27.590

3.476.340

88

3

39

Sarıyer

71.162

10.318.490

84

1

39

Kartal

26.806

2.948.660

148

8

38

Ataşehir

33.195

3.717.840

138

5

35

Avcılar

20.973

2.516.760

140

5

35

Tuzla

23.796

2.617.560

150

7

35

Gaziosmanpaşa

20.120

2.112.600

177

7

34

Zeytinburnu

29.649

2.964.900

137

8

34

Bahçelievler

20.488

2.151.240

156

7

33

Bayrampaşa

24.169

2.537.745

174

7

33

Çekmeköy

21.956

2.305.380

154

7

33

Fatih

22.777

2.049.930

183

6

33

Beylikdüzü

19.314

2.510.820

125

6

32

Küçükçekmece

22.791

2.279.100

148

7

32

Pendik

21.064

2.211.720

159

6

31

Sultanbeyli

17.072

1.912.064

145

6

31

Esenyurt

13.775

1.515.250

137

7

29

Kağıthane

28.768

2.589.120

191

7

28

Esenler

19.350

1.896.300

165

3

27

Arnavutköy

16.186

1.780.460

165

6

26

Eyüpsultan

29.682

3.265.020

171

9

26

Sancaktepe

17.846

2.105.828

154

6

18

Sultangazi

16.371

1.718.955

162

7

17
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