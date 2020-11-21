Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 17 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 17 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ’a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir’in de aralarında olduğu 11 ilçede çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan daha sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
Türkiye genelinde kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı
GÜNDEMTürkiye genelinde kısıtlama kararıyla esnaf kepenk ...
Sakarya'da tartıştığı üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMÜvey oğlu tarafından öldürüldü!
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi saatleri kapsıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağından kimler
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saati
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Yasaklar ne zaman başlıyor?
GÜNDEMYasaklar başladı!
20 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları
GÜNDEMOn Numara sonuçları açıklandı
Kafeler ve restoranlar ne zaman kapanacak?
GÜNDEMKafeler ne zaman kapanacak?
Kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan abla yaşam mücadelesi veriyor
GÜNDEMKardeşi tarafından defalarca bıçaklandı
Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
GÜNDEMKar nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması mesajı
GÜNDEMHafta sonu sokak kısıtlaması mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X