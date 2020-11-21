İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ’a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir’in de aralarında olduğu 11 ilçede çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan daha sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.