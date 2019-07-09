İstanbulkart 6 bin 252 otobüs, 118 metro istasyonu, 51 metrobüs istasyonu, 64 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 58 tramvay istasyonu, 163 şehir tuvaleti, 469 İSPARK Otoparkı, 130 BELTUR noktası olmak üzere toplam 17 bini aşkın noktada, 29 üye iş yerinde elektronik para kartı olarak kartı olarak kullanılmaktadır.

Merak edilen tüm detayları yazımızda kolaylıkla bulabilirsiniz…

İSTANBULKART (AKBİL) NEDİR? İŞTE İSTANBULKART ÇEŞİTLERİ

Metro, tramvay, Marmaray, Finiküler ve vapur gibi ulaşım araçlarında biniş kartı olarak kullanılan kartlardır. İstanbulkart çeşitleri şunlardır:

Anonim kart; Temsilci ve Otomatik Dolum Makinesi’ nden temin edebilen, yeniden dolum imkanı olan kişiselleştirilmemiş istanbulkart’tır.

Mavi (Abonman) kart; İstanbulkart içine yüklenen, fiyatı ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen aylık abonman yüklenerek kullanılan "istanbulkart"tır. Aylık yüklemenin yanında normal dolum yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır.

Öğrenci kartı; Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören öğrenciler, Açık İlköğretim, Açık Lise, Kur'an Kursu öğrencilerinin alabileceği İndirimli istanbulkart' tır.

Öğretmen kartı; Temel Eğitim Kanunları, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanununa tabi öğretmenler ile diğer kanunlar kapsamında tam zamanlı sözleşme esasına göre çalışan ve öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik kaydı ile belgelendirilen öğretmenlerin alabileceği İndirimli istanbulkart' tır.

60 yaş indirimli kartı; Gün, ay ve yıl olarak 60 yaşını doldurmuş yolcularımızın, toplu taşıma araçlarında kullanabileceği indirimli istanbulkart'tır. 60+ indirimli tarife hakkı, sadece Türk vatandaşları için geçerlidir.

Ücretsiz kartlar; Toplu ulaşımda uygulanan ücretsiz tarifeyi kullanmaya hak kazanmış kişilere verilen sarı basın kartı, engelli kartı, gazi kartı, vazife malülü kartı gibi kişisel karttır.

Öğrenci, öğretmen, PTT, Harcırah, EHS Jandarma, EHS Merkez Komutanlığı, EHS Sahil Güvenlik Komutanlığı, 65 Yaş Üstü Ücretsiz, 60 Yaş İndirimli, Engelli, EHS Polis, Engelli Refakatli, Gazi Ailesi, Sarı Basın, Zabıta personel, Şehit Ailesi, Vazife Malulü Ailesi, Vazife Malulü, Şehit Eşi ve EHS zabıta İstanbulkart sahiplerinin kartlarının yılda bir kere güncellenmesi gerekmektedir.

ÖĞRETMEN İSTANBULKARTI YENİLEME İŞLEMİ

Öğretmen Kartın herhangi bir sebeple yenilenmesi durumunda 10 TL kart yenileme ücreti alınır. Yenileme işlemleri sadece İstanbulkart Başvuru Merkezlerinde bireysel başvuru ile yapılabilmektedir. Yenileme işlemi için, nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet güncel (son 6 ay içerisinde çekilmiş) fotoğraf gereklidir.

YÖK'e bağlı olarak çalışmakta olan öğretmenler belgelerinin yanında kurum kimliklerini ibraz ederek kart alımı yapabilmektedir. Yenileme işlemi yapılabilmesi için bir önceki kartın ibraz edilmesi gereklidir. Bakiye aktarımı için de;

Öğretmen kart değişim işlemlerinde, eski kart çalışır vaziyette ise yeni karta anlık transfer yapılır,

Dış etken (kırık, çatlak, delik vb. ) nedeniyle çalışmayan kartların içerisindeki Abonman için 5 gün, TL bakiye için 10 gün sonrasına talimat oluşturulur

Kayıp durumlarında, kapatılma işlemi başlatıldıktan 5 gün sonra;

- Karaköy İstanbulkart Başvuru Merkezi

- Yenibosna İstanbulkart Başvuru Merkezi

- Kadıköy İstanbulkart Başvuru Merkezi

- Bakırköy BELBİM Müşteri Hizmetleri Şefliği başvuru merkezlerinde talimat oluşturulmaktadır.

Öğretmen kartınızı kaybetmeniz/çaldırmanız durumunda ise ALO 153'ü arayarak kartınızı kullanıma kapattırmanız gerekmektedir.

ÜCRETSİZ İSTANBULKART (AKBİL) YENİLEME İŞLEMİ

Ücretsiz kart, Biletmatik'in beyaz kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir. 10 saniye sonra kartın güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.