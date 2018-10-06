İstanbullu Gelin 56. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Faruk, Adem'in oyunu sonucu karakola düştü. Süreyya ve Esma'nın arası bu nedenle açıldı. Öte yandan Esma ve Ülfet'in yüzleşmesi heyecanı bir kat daha artırdı. 56. bölümün hemen ardından gözler 57. bölüme çevrildi. Peki; İstanbullu Gelin 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

İSTANBULLU GELİN 56. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur.

Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son bölümün ardından gözler İstanbullu Gelin 57. bölüme çevrildi. Önümüzdeki bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen 57. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki; İstanbullu Gelin 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; İstanbullu Gelin 57. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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