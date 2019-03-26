İstanbullu Gelin, 77. son bölümü ile geçtiğimiz Cuma akşamı Star TV erkanlarına gelmişti. İstanbullu Gelin, 77. son bölümünde; İpek, ailesi için harekete geçerek Okan’la görüştü, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan’ı ikna etti. Okan şirketten ayrıldı. Peki, 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 77. SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya ve Faruk Arasında Buzlar Eriyecek mi?

Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan’la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan’ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır. Özgür’ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür. Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk’un yoğunluğu buna izin vermez. Emir’in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk’un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.

İSTANBULLU GELİN 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.