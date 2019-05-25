İstanbullu Gelin 87. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. İstanbullu Gelin'de Esma'nın Süreyya'dan isteği şok etkisi yarattı. Esma, Süreyya'dan acı çektiğini ve acılarına son vermesini istedi. Ancak Süreyya bunu yapamayacağını söyledi. Esma şimdi ölümü beklemeye karar verdi. Bütün aile de bu gerçekle baş etmeyi öğrenmeye. Süreyya'nın internete konulan şarkısı çok beğenilince önüne hiç beklemediği bir anda hep beklediği fırsat çıktı. Bu sırada Adem ile Güneş'in evliliği herkesi mutlu etti. İstanbullu Gelin 86. son bölüm özeti ve 87. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 87. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN 86. SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.

Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır.

Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir.

Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.