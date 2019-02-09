İstanbullu Gelin 71. son bölümü izlendi. Hemen ardından İstanbullu Gelin 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Her bölümü büyük bir ilgi ile takip edilen İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Fikret, Faruk'a " Adem benim ağabeyim" diyerek resti çekti. Öte yandan Adem baba oldu.

İSTANBULLU GELİN 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanınca haber sitemizde de yer alacaktır.

İSTANBULLI GELİN SON BÖLÜM NE OLDU?

Adem'le yeni kararlar alan Fikret, 'Adem benim ağabeyim' diyerek Faruk'a rest çekiyor. İpek ise Fikret'ten boşanacağını Okan'a söylüyor. Diğer yandan Adem Dilara'nın doğum yaptığı anlarda başından ayrılmıyor. Faruk ise her ne kadar kızgın olsa da Adem'i hastanede yalnız bırakmıyor. Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.