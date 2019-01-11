İstanbullu Gelin'in bu akşam da yayınlanması gereken yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle yeni yıl reklam anlaşmalarının yapıldığı dönemde diziler bir süre ekranlarda olmuyor. İstanbullu Gelin'in yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı. Peki İstanbullu Gelin 69. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? 11 Ocak STAR TV yayın akışı haberimizde.
İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? FRAGMAN ÇIKTI MI?
İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama da henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.
İSTANBULLU GELİN 68. SON BÖLÜM ÖZETİ
Esma, dengeleri değiştirecek yeni bir karar alıyor.
Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.
STAR TV YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2019 CUMA
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
11:00 PARAMPARÇA
13:00 NERGİS ZAMANI
15:30 ANNE
17:00 İFTARLIK GAZOZ
18:45 STAR HABER
20:00 CEHENNEM MELEKLERİ 2
23:30 İSTANBULLU GELİN Yerli Dizi - Tekrar
01:30 UFAK TEFEK CİNAYETLER
03:30 ARAMIZDA KALSIN
05:20 GÜZEL KÖYLÜGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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