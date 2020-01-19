İstanbulspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Ali Akkor
İstanbulspor: Alperen Uysal, Diouf, Wellington, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Cajic, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 78 Berkay Görmez),Uygar Mert Zeybek (Dk. 57 Kağan Miray Bağış),Ali Dere (Dk. 46 Mehmet Yeşil),Zafer Şensoy
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 85 Osman Çelik),Obertan (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu),Emrah Başsan, Pote (Dk. 78 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 40 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 86 Onur Ergün (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor, taraftarı önünde BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Obertan uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Alperen topu son anda kornere gönderdi.
20. dakikada kazanılan korner atışını Emrah kullandı. Arka direğe gönderdiği topu Pote kafayla indirirken Scuk’un sert şutunda topu savunma çizgiden çıkardı.
34. dakikada Murat Uçar’ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Alperen topu kornere gönderdi.
40. dakikada İstanbulspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde kafalardan seken top son olarak Scuk’un önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top filelere gitti. 0-1
64. dakikada Emrah Başsan’ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pote kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Alperen gole izin vermedi.
81. dakikada Emrah Başsan’ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Oltan kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen’de kaldı.
86. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zafer ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Onur Ergün kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1
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