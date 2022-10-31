İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: UMUT 56 GOLDE

Skor 2-0 idi ve rakip çok zayıftı. Çok stresli bir maçtan çıkılmış bir başka stresli maça gidilecekti. Rölantiyi, idare ederek oynamayı anlıyorum, o esnada bir de Attila'nın bireysel pas hatasına Altay'ın ayağının kayma şanssızlığı eklenince durup dururken oyun 2-1'e geldi. Batshuayi anında cevap verdi ve durum 3-1 oldu. JJ de zaten planladığı 3 oyuncu değişikliğini yaptı. Ancak kabul edemediğim ve anlayamadığım bir şey oldu takım boyu 30 metrelerden 50 metrelere genişledi ve savunma arkasına sarkma sağlandı.