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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin beş gollü galibiyetini değerlendirdi

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  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: NEFES ALDIRMADILAR

    2. golde çizgiyi ve derinliği ayarlayamadılar, uzun süredir görülmemiş şekilde yakalandılar. 2 metre geriden çıkan Topalli’nin golü Jesus’u fazlasıyla sinirlendirmiş olmalı. Jesus bunu seyretmedi. Crespo oyun girdi ve o baskı/savunma kodları hemen hatırlandı. İlk 45 dakika boyunca iyi işleyen oyun bu kez bir üst seviyeye çıktı. 
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Arao-Crespo bağlantısı etrafını da zenginleştiren bir kaynak ve aynı zamanda herkesin mesafesini ayarladığı bir çapa rolü görüyor. Bu 3’lü de çok daha iyi çalışsa da 4’lüde orta saha merkezine bir ekstra oyuncu katılması demek. Ki İstanbulspor seviyesinde bir takım geriden pasla oynamaya çalıştığında bolca top kapan bir oyuna dönüşüyor. Perşembe Rennes maçından 2 gün sonra, skor 3-2’ye gelmesine rağmen hiç endişe duymadan vites artırabilmek ve rakibe nefes aldırmamak da övgüyü hak ediyor. (FANATİK)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: BEŞİKTAŞLILARIN KULAKLARI ÇINLASIN

    Burada ana fikir Attila Szalai. Sadece Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötü ismi. Senin kalecinin üstüne zaten zaman zaman seyirci biniyor. Teknik adamın yapmayın bu kaleciye diyor. Kaleciyi kazanmamız lazım, bize lazım diyor. Szalai de diyor ki ben kaleciye topu atayım her pozisyonda kaleci nasıl olsa 3-4 tanesini dağlara taşlara yapar ben kurtarırım diyor.

     
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Henüz Altay daha üstüne koyamadı hatta geri gitti biraz. Bu kafa yapısıyla Fenerbahçe'ye çok rahat gol atılır. Batshuayi iyi topçu değil diyen Beşiktaşlıların kulakları çınlasın. Adamın ne yaptığını görüyorsunuz. (FOTOMAÇ)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: FENERBAHÇE TARAFTARI ALTAY'LA UĞRAŞMAYI BIRAKMALI

    Fenerbahçe iki golcüyle oynayacaksa biri Batshuayi, diğeri Valencia olur...

    Fenerbahçe‘de kaç maçtır Szalai çok kötü oynuyor… Ölümcül bir hata yapacağı belliydi… İstanbulspor iki golünde iki ölümcül hata birden yaptı… İkincisine kaleci Altay da ortak oldu… Fenerbahçe seyircisi Altay’la uğraşmayı bırakmalı… Altay’ın özgüveni neredeyse iflas etmiş… Bu tedirginlik İstanbulspor maçında çok açık kendini gösterdi…
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Fenerbahçe‘nin tadıyla değil, bu defa adıyla kazandığı bir maç oldu… Zaten adı bile yetti, maçı beşledi… Buna rağmen; Fenerbahçe‘nin ciddi anlamda dinlenmeye ihtiyacı var… Rotasyon bile bunu saklayamıyor artık... Dünya Kupası arasına kadar olan iki haftayı kazasız - belasız atlatırsa, Jorge Jesus gibi bir ustanın elinde gerisi çok daha kolay olur... (MİLLİYET)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: UMUT 56 GOLDE

    Skor 2-0 idi ve rakip çok zayıftı. Çok stresli bir maçtan çıkılmış bir başka stresli maça gidilecekti. Rölantiyi, idare ederek oynamayı anlıyorum, o esnada bir de Attila'nın bireysel pas hatasına Altay'ın ayağının kayma şanssızlığı eklenince durup dururken oyun 2-1'e geldi. Batshuayi anında cevap verdi ve durum 3-1 oldu. JJ de zaten planladığı 3 oyuncu değişikliğini yaptı. Ancak kabul edemediğim ve anlayamadığım bir şey oldu takım boyu 30 metrelerden 50 metrelere genişledi ve savunma arkasına sarkma sağlandı.

     
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Bu kez Altay da engel olamayınca skor tekrar bir farka indi. Durup dururken stres. İstanbulspor'un biraz gücü olsa 3-3 olurdu müsabaka. Ama maç sonu tabelada 5-2 yazıyor. JJ muhakkak benim tespit ettiğim hatayı tespit etmiştir. Takım boyunun uzaması, yani öndekilerin orta alama, orta alandakilerin de savunmaya yanaşıp alanı daraltmamaları büyük sorun oluşturur. 
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Yorgunluğun ve "nasıl olsa kazandık" düşüncesinin bir anlık sonucudur diyelim. Kiev ve Sivas maçları ara öncesi en önemli iki müsabaka. Her ikisi de oynanan iki kulvardaki liderliği garantileyecek maçlar ve ikisinden de galibiyet şart. Ve ikisi de zor maç. Takım yorgun. Attila hepsinden yorgun. Umut 22 maçta atılan 56 golde.. (HABERTÜRK)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: JESUS BÜYÜK TEHLİKEYİ SEZDİ

    Fenerbahçe kolay giden maçı 2 defa zora sokmasına rağmen, son 5 dakikada rahatlayıp farklı skorla yine üç puanın sahibi oldu. İlk yarı Fenerbahçe'nin kontrolünde geçti. Kapalı savunma karşısında Emre'nin adam eksilten dribblingleri faydalı oldu.
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İkinci yarıya Fenerbahçe, fazla rahatlıktan motivasyonsuz başladı. Ve Szalai'nin hediyesiyle fark bire indi. Kısa süre sonra Batshuayi üçüncü golü attı ama iki farkla galip takım, yapılmaması gereken bir hatayla geride 40 metre genişlikte çizgi halinde yakalanıp ikinci golü yedi. Sonrasında iş iyice tehlikeli duruma geldi. Jorge Jesus da kenarda tehlikeyi sezip dördüncü değişiklik olarak Crespo'yu sahaya sürdü. Onun gayreti ve Valencia'nın hareketliliği sonucu Batshuayi de rahatladı ve Fenerbahçe son 5 dakikada farka gitti. (SABAH)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: USTALARIN GECESİ

    Başakşehir çok zordu, arkasından Rennes geldi. İkisinde de mücadele dozu o kadar yüksekti ki, bu maça ne kadar "nefes" kaldı, kimse bilmiyordu. Ferdi, takımın üstündeki bezginliği hemen attırdı. Boş koşular, bindirmeler ve penaltıyı gerektiren hamlenin sahibi olarak bir anda karşılaşmanın kararına "hüküm" koydu. İrfan Can'ın tepeden tırnağa "Messi kokan" golü ile de İstanbulspor'un direncini kırdılar.
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Beş gollü, görkemli bir galibiyet Fenerbahçe adına. Ama geçmiş maçların yorgunluğunu – yıpranmasını da en çok hissettiği 90 dakikaydı. Dediğimiz gibi, ustalar üzerlerine düşenleri yaptılar, Fenerbahçe adına rahat bir galibiyeti puan cetveline yazdırdılar. (FOTOMAÇ)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: AKTİF DİNLENME!

    İki Avrupa maçı arası Fenerbahçe için şov değil puan önemliydi ve Süper Lig’in yeni hocalı yeni takımı İstanbulspor istediğini verdi. Ancak, Fenerbahçe taraftarının Ümraniye beraberliği ile sezona başlayıp, Konyaspor’a kaybedilen puanlarla, hatta Karagümrük’ten yenen goller yüzünden aklından silemediği “mütevazı takımlar bize ters geliyor” fikri olduğu gibi kaldı. Çünkü sonuç 2-5 gibi farklı bitse de skor anlamında 80 dakika zorlandı. 
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Aslında maçı “aktif dinlenme” ile kazandı Fenerbahçe! Çünkü üç günde bir maç oynuyordu ve yorgundu. Alternatifi olmadığından Fenerbahçe’nin en yorgunu Szalai’nin konsantrasyon kaybıyla ikinci yarı başında İstanbulsporlu Topalli’ye asist yapması, ardından yine Topalli’yi kaçırıp iki golün de kahramanı olması bunun kanıtıydı.
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İstanbulspor golleri dışında herhangi bir pozisyon ve tehlike yaratamamış olsa da maçın son çeyreğinde aktif dinlenmeden maksimum güce geçti Fenerbahçe. Çünkü skor 2-3 idi ve hata yapmaya müsait Fenerbahçe defansı sayesinde her an beraberlik gelebilirdi. Tabi ki, değişiklikler fark etti… Batshuayi önce Valencia’ya “al da at” diye asist yaptı, sonra kendi attı skor 2-5’e geldi. Maçı yanına gidip birlikte tribünleri selamlayarak Altay’a tam destekle bitirdi Jesus. Gerektiği kadar, gerektiği gibi oynamak böyle bir şey olsa gerek! (MİLLİYET)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: JESUS'UN FENERBAHÇE'Sİ, SPALETTI'NİN NAPOLI'SI GİBİ

    Futbol artık hatlar arası boşlukları bulmakla ilgili bir konu değil. Çünkü herkes doğru duruyor, bütüncül hareket ediyor, kısa mesafede oynuyor ve kimse bloklar arası kolay boşluk bırakmıyor. “Futbol artık oyuncular arasında boşluk bulmakla ilgili” diyor Spalletti. Oyuncular arası boşluk bulabilmek için de bir rakibinizi manipüle etmeli, alanını terk etmeye zorlamalısınız. Jesus’un Fenerbahçe’sinin sırrı da Spalletti’nin Napoli’siyle benzer. Geride pasla da, önde hücum presle de bir-iki rakibi manipüle ediyor ve alanını terk etmesini-hata yapmasını sağlıyorlar. Dün de pozisyonları ve golleri böyle buldular.
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Ancak Jesus’un özellikle Avrupa’da şunu unutmaması gerek: Rakipleriniz de artık sizin ofsayt taktiğinizi manipüle ediyor, bir oyuncunuzu kandırarak hattı bozmayı başarıyorlar. Perşembe Rennes, dün İstanbulspor ikişer örneğini izlettiler bunun. Jorge Jesus’tan bu konuda bir karşı hamle gelmesi gerekiyor artık. (HÜRRİYET)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ENGİN VEREL: JESUS OYUNA ERKEN MÜDAHALE ETTİ

    İlk yarıda ortaya çıkan tablo, "Fenerbahçe elini kolunu sallaya sallaya kazanır" şeklindeydi. Bizdeki bu düşünce belli ki futbolcularda da vardı. Zira ikinci yarının başında Atilla'nın yaptığı hata tam da bu rehavetin özetiydi. Ama belli ki bu durumdan Jesus memnun değildi. O her zaman daha fazla gol isteyen bir hoca olarak yaptığı değişikliklerle oyuna erken müdahale etti. 
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Ancak yeni girenlerin enerjiyi yukarıya çekmesine fırsat kalmadan yine bir hata yine fark bire indi. Sonra yeniden kemer sıkan Fenerbahçe'nin şahlanışı. Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Fenerbahçe bir maç eksiği olmasına rağmen farkı açıyor ve farkını hissettiriyor. (AKŞAM)
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
  • "Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

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