İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti! Gizem Karaca bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı!
Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan ayrılan ve bir köye yerleştiğini duyuran güzel oyuncu Gizem Karaca, tatile giden ünlüler arasında yer aldı. Güzel isim sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Gizem Karaca'nın bikinili pozları...
Son olarak Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile Disney Plus için çekilen "Özür Dilerim" adlı filmde boy gösteren ünlü oyuncu Gizem Karaca tatile gitti. Ünlü güzel verdiği bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
İstanbul'dan taşınarak bir köye yerleşen Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı lüks eviyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyordu. Ünlü isim son olarak bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Gizem Karaca'nın son gönderisi sevenleri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. Ünlü güzele 21 binin üzerinde beğeni geldi.
Tatilden bikinili pozlarını yayınlayan Gizem Karaca'nın gönderilerinin altına: "Her pozu dergi kapağı gibi", "Kusursuzsun", "Fiziği gerçekten çok güzel" gibi yorumlar geldi.
İşte Gizem Karaca'nın son pozları...