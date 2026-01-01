İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 37,68 oldu
İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Aralık'ta aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak açıklandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Aralık ayına ilişkin İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.
Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış yüzde 1,23, yıllık artış ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.
En yüksek fiyat artışı lokanta ve otellerde
İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı yapılan fiyat düzenlemeleri, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.
Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 1,9, lokanta ve otellerde yüzde 3,24 kültür ve eğlencede yüzde 1,38, eğitimde yüzde 0,09, ev eşyasında yüzde 2, gıdada yüzde 1,65, sağlıkta yüzde 2,93 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,25 oldu.
Toptan fiyat endeksi Aralık'ta yüzde 0,93 yükseldi
Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Kasım ayında yüzde 2,14 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Aralık ayında yüzde 0,93 oranında artış gösterdi.
2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,25 yükselirken, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 26,95 oldu.
Aralık 2025'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 11,81, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,81, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,74, artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,05, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -0,57 ve işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,84 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlemlendi.