İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 37,68 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Aralık ayına ilişkin İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış yüzde 1,23, yıllık artış ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı lokanta ve otellerde

İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı yapılan fiyat düzenlemeleri, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

REKLAM

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 1,9, lokanta ve otellerde yüzde 3,24 kültür ve eğlencede yüzde 1,38, eğitimde yüzde 0,09, ev eşyasında yüzde 2, gıdada yüzde 1,65, sağlıkta yüzde 2,93 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,25 oldu.