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Haberler Kısayol Gıda İstavrit Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? İstavrit Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
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İstavrit balığı nedir, nasıl bir balıktır? İstavrit balığı nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir?

İstavrit balığı ülkemizin neredeyse her denizinde yaşayabilen bir balıktır. Yılın birçok döneminde ucuz bir balık olan istavrit bu sebeple de halk arasında en fazla tüketilen balıkların başında gelmektedir. Sağlığa pek çok faydası olan istavrit hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İstavrit balığında hangi vitaminler bulunur? İşte istavrit balığı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

İstavrit Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? İstavrit Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

İstavrit balığı, sağlıklı ve lezzetli bir deniz ürünü olarak öne çıkar. Kıyı bölgelerinde sıkça bulunan bu balık türü, zengin besin değerleri ve sağlık yararları sayesinde diyetlerde önemli bir yer tutar. İstavrit balığı tüketimi, kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda fayda sağlar. Bu nedenle, istavrit balığını düzenli olarak diyetinize dahil edin düşünün ve farklı pişirme yöntemleriyle de sofralarınızı zenginleştirin. Ülkemizde çok tüketilen bir balık olan istavrit balığı bilmeyenler için ise merak konusu olmuştur. Buradan hareketle bu yazımızda istavrit balığı hakkında merak edilen ve bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

İstavrit Balığı Nedir?

İstavrit balığı, Carangidae ailesine ait, yaygın olarak tüketilen ve avlanan bir deniz balığıdır. İstavrit balığı, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan halkın sofralarında sıkça bulunan, ekonomik ve besleyici bir deniz ürünü olarak bilinir. İstavrit balığının dünya üzerinde yaklaşık 15 çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde ise Sarıkanat ve Karagöz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Sarıkanat istavrit 50 cm iken karagöz istavrit 25 cm kadar boya sahip olabilir.

İstavrit Balığı Özellikleri Neler?

İstavrit balıkları, genellikle 15-30 cm arası uzunluğa sahiptirler. Vücutları fusiform ve yanlardan hafif basık şekildedir, sırtları mavi-yeşil ve karınları gümüş beyaz renkte olup, yanlarında karakteristik koyu dikey şeritler bulunur. Bir tuzlu su balığı olan istavrit sürüler halinde yaşamlarını devam ettirir. Sarıkanat istavrit Nisan ve Ağustos aylarında üreme dönemine girerken, Karagöz istavrit Mart ve Temmuz ayları arasında üreme dönemine girer.

İstavrit Nerelerde Yaşar?

İstavrit balıkları, genellikle sığ ve ılıman denizlerde yaşarlar. Atlantik Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi gibi bölgelerde bol miktarda bulunan bu balıklar, kıyı bölgelerine yakın sığ sularda yaşamlarını sürdürürler. İstavritler, plankton, kabuklular ve küçük balıklarla beslenirler.

İstavrit Balığı Vitaminleri

İstavrit balığının eti, yüksek protein içermektedir. İstavrit balığı Omega 3 yağ asitleri bakımından da oldukça zengindir. İçerisinde aynı zamanda B1 vitamini (tiamin), B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B6 vitamini, B12 vitamini bulunmaktadır. Ayrıca fosfor, potasyum, magnezyum, selenyum ve çinko gibi değerli besin maddelerini içerir.

İstavrit Balığının Faydaları

İstavrit balığının sağlık yararları şunlardır:

  • İstavrit balığında bulunan selenyum ve E vitamini antioksidan görevi görür.
  • İstavrit balığında bulunan Omega 3 yağ asitleri kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.
  • İstavrit balığı sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler.
  • Aynı zamanda istavrit balığında B vitaminleri enerji üretimini destekler.
  • İstavrit balığında bulunan mineral ve kalsiyum sağlıklı bir kemik yapısına katkıda bulunur.
  • İstavrit balığının ağrıları iyileştirdiği bilinmektedir.
  • Bu balık sinir sistemini korur.
  • İstavrit balığı kan değerlerini yükseltir.
  • Hormonları düzenleyen istavrit balığı aynı zamanda eklem rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Tüm bu yararlarının yanında balık hakkında ağır metaller içermesi, cıva oranlarının yüksek olması gibi riskler akılları kurcalamaktadır. Kısa ömürlü ya da hamsi, istavrit gibi küçük balıklarda korkulan düzeyde cıva oranının olmadığı söylenmekle birlikte yine de hamile ya da emziren annelerin balık tüketimi konusunda dengeli davranmaları gerekmektedir. Balık tüketiminin haftada bir kereden fazla olmaması önerilmektedir. Çünkü cıva anne karnındaki çocuklarda ya da anne sütü alan çocuklarda nörolojik bozukluklara sebep olmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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