İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 Yaş altı sokağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Artan hasta sayılarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan genelgede 20 yaş altı için alınan sokağa çıkma yasağı kararı merak ediliyor.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte vatandaşlar tarafından merak edilen 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.