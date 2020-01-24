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HaberlerEnerji

İşte 2020 gaz tüketim tahmini

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),2020 yılı doğal gaz tüketim tahmini oluşturdu. Türkiye’de, bu yıl 52 milyar 19 milyon metreküp doğal gaz tüketileceği tahmin edildi. 2019 yılında tüketimin, 46 milyar metreküp düzeyinde gerçekleştiği dikkate alındığında, 2020’de ekonomideki büyüme hedefi doğrultusunda tüketimin artacağı beklentisi öne çıktı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi

2020 gaz tüketim tahmini

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dün olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, 2020 yılında ulusal ölçekte doğal gaz tüketim tahminine ilişkin çalışmasını da karara bağladı. Türkiye’de, bu yıl 52 milyar 19 milyon metreküp doğal gaz tüketileceği tahmin edildi. Kurul’un, kararı Resmi Gazete’ye gönderdiği, birkaç gün içinde kararın yayımlanacağı belirtildi.

GEÇEN YIL TAHMİNİ

EPDK, 2019 yılı için 52 milyar 133 milyon 229 bin 503 metreküp doğal gaz tüketileceği tahmininde bulunmuştu. Yıl içinde bazı doğal gaz santralları, ya üretimlerini kıstı ya da tümüyle devre dışı kaldı. Havanın, mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi de ısınma amaçlı konut gaz çekişlerini azalttı. Sanayinin de talebi düştü. Tüm bu gelişmeler sonucunda 2019 yılı ulusal tüketiminin 46 milyar metreküp düzeyinde gerçekleştiği hesaplanıyor.

Kurul’un tahmini, 2020’de ekonomideki büyüme hedefi doğrultusunda gaz tüketiminin artacağı beklentisini öne çıkardı.

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