Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dün olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, 2020 yılında ulusal ölçekte doğal gaz tüketim tahminine ilişkin çalışmasını da karara bağladı. Türkiye’de, bu yıl 52 milyar 19 milyon metreküp doğal gaz tüketileceği tahmin edildi. Kurul’un, kararı Resmi Gazete’ye gönderdiği, birkaç gün içinde kararın yayımlanacağı belirtildi.

GEÇEN YIL TAHMİNİ

EPDK, 2019 yılı için 52 milyar 133 milyon 229 bin 503 metreküp doğal gaz tüketileceği tahmininde bulunmuştu. Yıl içinde bazı doğal gaz santralları, ya üretimlerini kıstı ya da tümüyle devre dışı kaldı. Havanın, mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi de ısınma amaçlı konut gaz çekişlerini azalttı. Sanayinin de talebi düştü. Tüm bu gelişmeler sonucunda 2019 yılı ulusal tüketiminin 46 milyar metreküp düzeyinde gerçekleştiği hesaplanıyor.

Kurul’un tahmini, 2020’de ekonomideki büyüme hedefi doğrultusunda gaz tüketiminin artacağı beklentisini öne çıkardı.