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İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı!

Dünyanın en büyük astrofotografi yarışmasında kazanan görüntüler yayınlandı. Royal Observatory Greenwich tarafından 14. yıl Astronomi Fotoğrafçısı yarışması kazananı açıklandı

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  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

    2022 ödüllerinde en büyük ödül Leonard Kuyruklu Yıldızı’nın güneş rüzgârıyla sürüklendiğini gösteren “Disconnection Event” görüntüsüyle Gerald Rhemann’a verildi.
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

    Leonard Kuyruklu Yıldızı Aralık 2021’de hem gözlemciler hem de astro fotoğrafçıları büyüledi. Rhemann kareyi yakalamak için karanlık kış gökyüzündeki parlak görünümünden yararlandı.
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

    Rhemann çekimi hakkında şunları söyledi “Bu ödül, astro fotografi çalışmamın en önemli noktalarından biri. Bu görüntüyü başarılı kılmak için harcanan tüm çabaya değdi” dedi.
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

    APY 14 yargıcı ve bilim iletişimcisi Melissa Broobby “Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın bu görüntüsünü ilk gördüğümde çok etkilendim. Güneş Sistemimize yeni gelen bir ziyaretçinin bu resmi çok güzel çekilmiş. Arka plandaki yıldızlar kuyruklu yıldızın kuyruğuna büyülü bir görünüm veriyor. Bu görüntüye bütün gün bakabilirim” dedi.
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

    Bu yılın kazanan fotoğrafları Londra’daki Ulusal Denizcilik Müzesi’nde sergilenecek.
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

    İŞTE YILIN ÖDÜLÜNÜ KAZANAN UZAY FOTOĞRAFI!

    "Leonard Kuyruklu Yıldızı"

    Fotoğrafçı: Gerald Rhemann
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçı: Weitang Liang
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçı: Soumyadeep Mukherjee
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçı: Martin Lewis
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçılar: Utkarsh Mishra, Michael Petrasko, Muir Evenden
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçı: Filip Hrebenda
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçı: Andrew McCarthy
  • İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!

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    Fotoğrafçı: Zihui Hu. Nyingchi

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