İşte 2025'te değeri en çok düşen futbolcular!
2025 yılında futbolda birçok ilk yaşanırken, futbolcuların bireysel performansları da etkileyici oldu. Bazı yıldız isimlerin yıl boyunca gösterdiği performanslar hayal kırıklığı yaratırken, yıl içinde değeri en çok düşen futbolcular da belli oldu.
Futbolda unutulmaz anlara tanık olduğumuz 2025 yılı, bazı futbolcular için hayal kırıklıklarıyla geçti. Yıldız isimlerin değerleri dudak uçuklatırken, bu oyunculardan bazılarının değerleriyse yıl içinde büyük düşüş yaşadı.
İşte 2025 takvim yılında değeri en çok düşen 10 futbolcu...
10- RONALD ARAUJO - Barcelona
Düşüş: -30 milyon Euro
Son değeri: 25 milyon Euro
9- EDUARDO CAMAVINGA - Real Madrid
Düşüş: -30 milyon Euro
Son değeri: 50 milyon Euro
8- FLORIAN WIRTZ - Liverpool
Düşüş: -30 milyon Euro
Son değeri: 110 milyon Euro
7- BERNARDO SILVA - Manchester City
Düşüş: -33 milyon Euro
Son değeri: 27 milyon Euro
6- MARTIN ODEGAARD - Arsenal
Düşüş: -35 milyon Euro
Son değeri: 75 milyon Euro
5- RODRYGO - Real Madrid
Düşüş: -40 milyon Euro
Son değeri: 60 milyon Euro
4- GAVI - Barcelona
Düşüş: -40 milyon Euro
Son değeri: 40 milyon Euro