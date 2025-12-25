Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol İşte 2025'te değeri en çok düşen futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte 2025'te değeri en çok düşen futbolcular!

        2025 yılında futbolda birçok ilk yaşanırken, futbolcuların bireysel performansları da etkileyici oldu. Bazı yıldız isimlerin yıl boyunca gösterdiği performanslar hayal kırıklığı yaratırken, yıl içinde değeri en çok düşen futbolcular da belli oldu.

        
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:03
        1

        Futbolda unutulmaz anlara tanık olduğumuz 2025 yılı, bazı futbolcular için hayal kırıklıklarıyla geçti. Yıldız isimlerin değerleri dudak uçuklatırken, bu oyunculardan bazılarının değerleriyse yıl içinde büyük düşüş yaşadı.

        2

        İşte 2025 takvim yılında değeri en çok düşen 10 futbolcu...

        3

        10- RONALD ARAUJO - Barcelona

        Düşüş: -30 milyon Euro

        Son değeri: 25 milyon Euro

        4

        9- EDUARDO CAMAVINGA - Real Madrid

        Düşüş: -30 milyon Euro

        Son değeri: 50 milyon Euro

        5

        8- FLORIAN WIRTZ - Liverpool

        Düşüş: -30 milyon Euro

        Son değeri: 110 milyon Euro

        6

        7- BERNARDO SILVA - Manchester City

        Düşüş: -33 milyon Euro

        Son değeri: 27 milyon Euro

        7

        6- MARTIN ODEGAARD - Arsenal

        Düşüş: -35 milyon Euro

        Son değeri: 75 milyon Euro

        8

        5- RODRYGO - Real Madrid

        Düşüş: -40 milyon Euro

        Son değeri: 60 milyon Euro

        9

        4- GAVI - Barcelona

        Düşüş: -40 milyon Euro

        Son değeri: 40 milyon Euro

        10

        3- VINICIUS JUNIOR - Real Madrid

        Düşüş: -50 milyon Euro

        Son değeri: 150 milyon Euro

        11

        2- RODRI - Manchester City

        Düşüş: -55 milyon Euro

        Son değeri: 75 milyon Euro

        12

        1- PHIL FODEN - Manchester City

        Düşüş: -60 milyon Euro

        Son değeri: 80 milyon Euro

