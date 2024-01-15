İşte 29. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 29. kez verildi. En İyi Film Ödülü Oppenheimer'a giderken, En İyi Yönetmen Ödülü, Christopher Nolan'ın oldu. Paul Giamatti The Holdovers ile En İyi Aktör, Emma Stone Poor Things ile En İyi Aktris seçildi
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 29. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül törenine Oppenheimer filmi damga vurdu.
Oppenheimer En İyi Film dahil olmak üzere toplam 8 ödülle gecenin kazananı oldu. Barbie ise En İyi Komedi dahil olmak üzere 6 ödülle geceden ayrıldı.
İşte eleştirmenlerin seçimleri...
En İyi Film
Oppenheimer
En İyi Yönetmen
Christopher Nolan – OppenheimerOppenheimer
En İyi Aktör
Paul Giamatti – The Holdovers
En İyi Aktris
Emma Stone – Poor ThingsEmma Stone, Poor Things
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Robert Downey Jr. – Oppenheimer
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers
En İyi Genç Aktör ya da Aktris
Dominic Sessa – The Holdovers
En İyi Oyuncu Kadrosu
OppenheimerOppenheimer
En İyi Orijinal Senaryo
Greta Gerwig & Noah Baumbach – Barbie
En İyi Uyarlama Senaryo
Cord Jefferson – American Fiction
En İyi Sinematografi
Hoyte van Hoytema – Oppenheimer
En İyi Yapım Tasarımı
Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie
En İyi Kurgu
Jennifer Lame – Oppenheimer
En İyi Kostüm Dizaynı
Jacqueline Durran – Barbie
En İyi Saç ve Makyaj
BarbieBarbie
En İyi Görsel Efekt
Oppenheimer
En İyi Komedi
Barbie
En İyi Animasyon Filmi
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Yabancı Dildeki En İyi Film
Anatomy of a FallAnatomy of a Fall
En İyi Şarkı
I’m Just Ken – Barbie
En İyi Film Müziği
Ludwig Göransson – Oppenheimer
TELEVİZYON
En İyi Drama Dizisi
SuccessionJeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin - Succession
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Kieran Culkin – Succession
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Sarah Snook – Succession
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Billy Crudup – The Morning Show
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Elizabeth Debicki – The Crown
En İyi Komedi Dizisi
The BearJeremy Allen White, The Bear
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jeremy Allen White, The Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Ayo Edebiri – The Bear
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Ebon Moss-Bachrach – The Bear
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Meryl Streep – Only Murders in the Building
En İyi Mini Dizi
BeefAli Wong, Beef
Televizyon İçin Yapılan En İyi Film
Quiz Lady
Televizyon İçin Yapılmış Mini Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu
Steven Yeun – Beef
Televizyon İçin Yapılmış Mini Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu
Ali Wong – Beef
En İyi Animasyon Serisi
Scott Pilgrim Takes Off
Yabancı Dilde En İyi Dizi
Lupin
En İyi Talk Show
Last Week Tonight With John Oliver
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.