İşte 29. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics' Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 29. kez verildi. En İyi Film Ödülü Oppenheimer'a giderken, En İyi Yönetmen Ödülü, Christopher Nolan'ın oldu. Paul Giamatti The Holdovers ile En İyi Aktör, Emma Stone Poor Things ile En İyi Aktris seçildi

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 29. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül törenine Oppenheimer filmi damga vurdu.

Oppenheimer En İyi Film dahil olmak üzere toplam 8 ödülle gecenin kazananı oldu. Barbie ise En İyi Komedi dahil olmak üzere 6 ödülle geceden ayrıldı.

İşte eleştirmenlerin seçimleri...

En İyi Film

Oppenheimer

En İyi Yönetmen

Christopher Nolan – Oppenheimer

En İyi Aktör

Paul Giamatti – The Holdovers

En İyi Aktris

Emma Stone – Poor Things

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

En İyi Genç Aktör ya da Aktris

Dominic Sessa – The Holdovers

En İyi Oyuncu Kadrosu

Oppenheimer

En İyi Orijinal Senaryo

Greta Gerwig & Noah Baumbach – Barbie

En İyi Uyarlama Senaryo

Cord Jefferson – American Fiction

En İyi Sinematografi

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

En İyi Yapım Tasarımı

Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

En İyi Kurgu

Jennifer Lame – Oppenheimer

En İyi Kostüm Dizaynı

Jacqueline Durran – Barbie

En İyi Saç ve Makyaj

Barbie

En İyi Görsel Efekt

Oppenheimer

En İyi Komedi

Barbie

En İyi Animasyon Filmi

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Yabancı Dildeki En İyi Film

Anatomy of a Fall

En İyi Şarkı

I’m Just Ken – Barbie

En İyi Film Müziği

Ludwig Göransson – Oppenheimer

TELEVİZYON

En İyi Drama Dizisi

Succession

Jeremy Strong, Sarah Snook ve Kieran Culkin - Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Kieran Culkin – Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Sarah Snook – Succession

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Billy Crudup – The Morning Show

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Elizabeth Debicki – The Crown

En İyi Komedi Dizisi

The Bear

Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Ayo Edebiri – The Bear

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Meryl Streep – Only Murders in the Building

En İyi Mini Dizi

Beef

Ali Wong, Beef

Televizyon İçin Yapılan En İyi Film

Quiz Lady

Televizyon İçin Yapılmış Mini Dizi veya Filmde En İyi Erkek Oyuncu

Steven Yeun – Beef

Televizyon İçin Yapılmış Mini Dizi veya Filmde En İyi Kadın Oyuncu

Ali Wong – Beef

En İyi Animasyon Serisi

Scott Pilgrim Takes Off

Yabancı Dilde En İyi Dizi

Lupin

En İyi Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.