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Yerelde 5 yıl içinde neler değişti!

2019 yerel seçimleri geride kalırken, akıllara 5 yıl önceki yerel seçimlerde alınan sonuçlara göre haritadaki dağılımın nasıl değiştiği geldi. Birçok ilde yönetimdeki parti kesin olmayan sonuçlara değişirken, bu yılki seçimlere damgasını vuran ittifaklar da birden fazla kentte yönetime geldi. Son yerel seçimlerden bu yana 81 ilde nelerin değiştiğinin ayrıntısı ise haberimizde...

Giriş: 01.04.2019 - 00:58 | Güncelleme:

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerel seçimler sona erdi. Adayların kıyasıya yarıştığı seçimlerde, bir önceki seçimlere göre çarpıcı farklılıklar göze çarptı. Öyle ki, söz konusu farkı daha net görebilmek için, 2019 yerel seçimleri ile 2014'teki yerel seçim sonuçlarını alt alta koymakta fayda var.

Katılım oranının yüzde 89.1 olduğu 2014 yerel seçimlerinde, toplam 41 milyon 48 bin 758 geçerli oy kullanıldı. 5 yıl önceki yerel seçimlerde, 48 milyon 84 bin 914 seçmen 169 bin 572 bin sandıkta oyunu kullanmıştı.

Bugünkü seçimlerde ise, katılım oranı yüzde 83.9 olarak açıklandı. 43 milyon 651 bin 815 oyun kullanıldığı seçimlerde, geçerli oy sayısının 42 milyon 256 bin 582 olduğu kaydedildi. Toplam sandık sayısı da 194 bin 678 olarak açıklandı.

Öte yandan, son yerel seçimlerden bu yana aradan geçen 5 yıl içinde seçmen sayısında da yaklaşık 9 milyon kişilik artış yaşandı. Bu kapsamda 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 410 olarak açıklandı. Rakamlar, sandık sayısının da son yerel seçimlere göre 25 bin kadar arttığını gösteriyor.

2014'teki yerel seçimlerde AK Parti 48 ili kazanırken, CHP 14 ilin yönetimini almıştı. O dönemki seçimlerde MHP 8 ili, BDP 10 ili ve bağımsız adaylar da 1 ilin yönetmeye hak kazanmıştı. 

 

 

Partilerin kendi aralarında yaptıkları ittifakların damgasını vurduğu 2019 yerel seçimlerinde ise, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı 25 ilde seçimlerin galibi oldu. CHP ve İyi Parti'nin birlikteliğinden oluşan Millet İttifakı ise, 19 ilde yönetime hak kazanmış durumda.

AK Parti tek başına 18 ilde seçimi kazanırken, MHP 9 ili, HDP 7 ili, CHP 1 ili ve TKP tek başına1 ilin yönetimine geldi. 1 ilde ise bağımsız bir aday seçimi kazandı. 

2014 ve 2019 yerel seçimlerinin 81 ili kapsayan ayrıntılı karşılaştırması ise hazırladığımız tabloda net bir şekilde görülebiliyor.

 20142019
İlKazanan partiOy oranıKazanan parti*Oy oranı
AdanaMHP33,51CHP - Millet ittifakı 52,92
AdıyamanAK Parti56,46AK Parti53,31
AfyonkarahisarAK Parti49,32AK Parti44,30
AğrıBDP51,22AK Parti - Cumhur ittifakı56,39
AmasyaAK Parti43,46MHP46,37
AnkaraAK Parti44,82CHP - Millet ittifakı50,55
AntalyaAK Parti36,42CHP - Millet ittifakı50,76
ArtvinAK Parti46,23CHP - Millet ittifakı51,27
AydınCHP43,79CHP - Millet ittifakı53,62
BalıkesirAK Parti39,75AK Parti - Cumhur ittifakı47,68
BilecikAK Parti39,64CHP - Millet ittifakı50,46
BingölAK Parti58,31AK Parti38,63
BitlisBDP44,17AK Parti - Cumhur ittifakı44,18
BoluAK Parti49,57CHP - Millet ittifakı52,76
BurdurCHP44,39CHP - Millet ittifakı52,26
BursaAK Parti49,52AK Parti - Cumhur ittifakı49,52
ÇanakkaleCHP54,36CHP - Millet ittifakı59,90
ÇankırıAK Parti54,27MHP46,01
ÇorumAK Parti50,82AK Parti43,09
DenizliAK Parti45,20AK Parti - Cumhur ittifakı49,73
DiyarbakırBDP55,11HDP63,22
EdirneCHP36,85CHP - Millet ittifakı44,74
ElazığAK Parti55,81AK Parti40,53
ErzincanAK Parti54,71MHP42,19
ErzurumAK Parti58,85AK Parti - Cumhur ittifakı63,15
EskişehirCHP45,25CHP - Millet ittifakı51,28
GaziantepAK Parti54,57AK Parti - Cumhur ittifakı53,89
GiresunCHP46,34AK Parti - Cumhur ittifakı49,03
GümüşhaneAK Parti57,53AK Parti49,26
HakkariBDP66,83HDP59,75
HatayCHP41,01CHP - Millet ittifakı55,00
IspartaMHP44,52AK Parti38,01
MersinMHP31,95CHP - Millet ittifakı45,13
İstanbulAK Parti47,95AK Parti - Cumhur ittifakı48,71
İzmirCHP49,60CHP - Millet ittifakı58,06
KarsMHP28,34HDP29,53
KastamonuAK Parti45,73MHP49,20
KayseriAK Parti58,91AK Parti - Cumhur ittifakı63,34
KırklareliCHP38,04Bağımsız37,22
KırşehirAK Parti42,18CHP - Millet ittifakı41,02
KocaeliAK Parti50,59AK Parti - Cumhur ittifakı54,97
KonyaAK Parti64,26AK Parti - Cumhur ittifakı71,17
KütahyaAK Parti48,95MHP38,20
MalatyaAK Parti61,62AK Parti - Cumhur ittifakı68,79
ManisaMHP40,11MHP - Cumhur ittifakı52,97
KahramanmaraşAK Parti58,82AK Parti - Cumhur ittifakı66,72
MardinBağımsız52,20HDP54,99
MuğlaCHP49,12CHP - Millet ittifakı36,97
MuşAK Parti48,38AK Parti - Cumhur ittifakı33,23
NevşehirAK Parti52,45AK Parti51,72
Niğde AK Parti41,06AK Parti37,31
OrduAK Parti54,40AK Parti - Cumhur ittifakı56,52
RizeAK Parti67,85AK Parti - Cumhur ittifakı72,12
SakaryaAK Parti57,89AK Parti - Cumhur ittifakı65,05
SamsunAK Parti54,83AK Parti - Cumhur ittifakı47,36
SiirtBDP49,53HDP48,56
SinopCHP54,34CHP - Millet ittifakı56,69
SivasAK Parti58,23AK Parti49,19
TekirdağCHP45,75CHP - Millet ittifakı51,12
TokatAK Parti52,02AK Parti49,09
TrabzonAK Parti59,39AK Parti - Cumhur ittifakı64,12
TunceliBDP42,46TKP32,23
ŞanlıurfaAK Parti61,63AK Parti - Cumhur ittifakı61,33
UşakAK Parti43,24AK Parti38,98
VanBDP53,19HDP51,91
YozgatAK Parti56,10AK Parti41,12
ZonguldakCHP39,92AK Parti42,22
AksarayAK Parti56,98AK Parti40,62
BayburtAK Parti52,09MHP57,14
KaramanAK Parti52,34MHP39,31
KırıkkaleAK Parti44,29AK Parti42,24
BatmanBDP55,89HDP65,72
ŞırnakBDP59,55AK Parti - Cumhur ittifakı61,88
BartınMHP45,86MHP36,03
ArdahanAK Parti34,26CHP48,46
IğdırBDP44,79MHP - Cumhur ittifakı49,01
YalovaCHP47,99CHP - Millet ittifakı45,85
KarabükMHP51,81MHP40,84
KilisAK Parti50,83AK Parti47,25
OsmaniyeMHP47,34MHP - Cumhur ittifakı53,60
DüzceAK Parti54,53AK Parti47,00
     
*Kesin olmayan sonuçlar   

 

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