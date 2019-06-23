31 Mart'ta yapılan ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri geride kaldı. Seçimi oyların yüzde 54'ünü alan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 45'de kaldı.

Seçim anketleri yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde de gündemdeydi. Anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını öngörürken, KONDA Araştırma ve Danışma sonuçları bire bir bildi.

KONDA'nın 15-16 Haziran tarihlerinde 157 mahallede 3498 kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle elde ettiği veriler sonucunda hazırlanan raporda İmamoğlu'nun yüzde 54, Yıldırım'ın ise yüzde 45 oy alacağı tahmin edilmişti.

Avrasya Araştırma ise 17-20 Haziran tarihlerinde 960 kişiyle yaptığı araştırmada İmamoğlu'nun yüzde 53, Yıldırım'ın ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmininde bulunarak sonuçlara en yakın tahmini yapan ikinci şirket oldu.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin kaybedeni ise ORC Araştırma oldu. Orc araştırma 12-14 Haziran'da 6580 kişiyle yaptığı araştırmada Yıldırım 48.3 oy alacağını ve seçimi 0.5 puan farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu.