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İşte doğanın ilginç yüzü!

Aşağıda göreceğiniz fotoğraflar, hayvanlar ve bitkiler aleminin kendi içlerindeki işleyişini en doğal halleriyle gösteriyor. İşte doğanın ilginç yüzü!

HABERTURK.COM
  • 01
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kırmızı karınca sürüsü akarsudan geçmek için adeta yüzen ada oluşturmuş. 
  • 02
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Eski paspasta oluşan mantarlar...

     
  • 03
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Asfaltta büyüyen domates... 

     
  • 04
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Lavaboda süngeri sandal olarak kullanan kertenkele...
  • 05
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Ayçiçeğinin içinden büyüyen çiçek

     
  • 06
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Bir yıl önce ortada hiçbir sebep yokken devrilen bu ağaç hala büyümeye devam ediyor.

     
  • 07
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kaldırıma çarpan yıldırımın oluşturduğu iz şaşırttı.

     
  • 08
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Duvarların arasından büyümeye ve yayılmaya devam eden ağaç...

     
  • 09
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Palmiye ağacının etrafını sararak büyümeye devam eden çam ağacı ilginç bir görüntü oluşturuyor.

     
  • 10
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    İnternet kullanıcısı, yaşadığı kasabanın tren istasyonunun hemen dışında keşfetmiş. Duvardaki ufacık delik ilk bakışta ormana benzemiyor mu? 
  • 11
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kesilmesine rağmen hayatta kalmayı başarabilen bir ağaç.
  • 12
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Sosyal medya kullanıcısı evinde bulduğu arı yuvasını şu cümlelerle anlatıyor:

    "Evimin tavanında bulduğum arı kovanları. Bu arıların 5. kez geri döndüğü zamandan çektiğim bir fotoğraf. İki ayrı koloni halindelerdi. İki koloni de duvarın içindeydi."
  • 13
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    "Kendisinden 10 kat daha büyük bir kuşla kavga etmesini izledim. 10 dakikalık dövüşün ardından böyle zafer pozu verdi."

     
  • 14
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Uyuyan balinalar...

     
  • 15
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Arılar birlik olup sıcaklıklarını yayarak eşek arısını öldürüyor...

     
  • 16
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kaldırım taşının altında görüntülenen bir grup kurbağa.

     
  • 17
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kel kartal ile kurt karşılaşırsa... 

     
  • 18
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    "Galiba örümcek yuvasının girişini buldum."

     
  • 19
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    "Bazı karideslerin kaybolduğunu görmüştüm. Meğerse karıncalar götürüyormuş."

     
  • 20
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kel kartala sert çıkan keseli sıçangil. 

     
  • 21
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu ağaç tıpkı bir el bombası gibi patlayarak korku veriyor. Aynı zamanda dinamit ağacı olarak da bilinen 200 metrelik bu ağaç, üzerinde bulunan meyvelerini 25 km hızla fırlatabiliyor. Kabağa benzeyen bu meyveler ağaçlardan fırlaması sonucu çevredeki insanlara ve hayvanlara ciddi zararlar verebiliyor. Bu el bombası meyvelerini daha tehlikeli yapan şey ise 25 km hızla fırlarken etrafa saçtığı kimyasal maddeler.
  • 22
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Harpia kartalının pençeleri ile yetişkin bir insanın yumruğu.

     
  • 23
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Yosun kurbağası...

     
  • 24
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Göze benzeyen buz tabakası. 

     
  • 25
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Mürekkep balığının dişleri. 
  • 26
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Ölmüş bir hayvana kök salan bitki.
  • 27
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Örümcek, sivrisineklere cephe alırken.

     
  • 28
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor. Dünyanın en ilginç bu mantar türüne halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar, uzaylı canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor. Sonra da böcekleri avlıyor.
  • 29
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Ağaç dalının üzerinde kamufle olan örümcek. 
  • 30
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Yüzlerce arıyla kaplanan sandalye.
  • 31
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Küçük elleri andıran bir bitki.
  • 32
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Fazladan bir bacağı daha olan kurbağa.
  • 33
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Anne örümcek ve sırtında taşıdığı yavruları.
  • 34
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Bu da bir başka kurbağa manzarası. 
  • 35
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Denizde bulunan dev ıstakoz. 
  • 36
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kırmızı karınca sürüsü.
  • 37
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Zemini yenilerken ortaya çıkan devasa örümcek.
  • 38
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Minik kafataslarını andıran aslanağzı bitkisi.
  • 39
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Örümceklere yem olan kurbağa.
  • 40
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Deniz tarağının göz ve dişleri.
  • 41
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Soru işareti oluşturan karıncalar.
  • 42
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Dev yarasa. 
  • 43
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Yüzlerce sivrisinek camda bekliyor. 
  • 44
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Hoparlöre kovan yapan arı sürüsü. 
  • 45
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Deniz taşemeni.
  • 46
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Dalgalarla birlikte ürkütücü bir görünüm oluşturan su yosunları.
  • 47
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kazın ağzının içi.
  • 48
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Balon balığı iskeleti.
  • 49
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Fırtınadan sonra ağaçta bulunan balon balığı.
  • 50
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Timsah balığı iskeleti. 
  • 51
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Bu da kobra iskeleti. 
  • 52
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Güneşten kuruyan bukalemun. 
  • 53
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kafatası şeklinde örülen ağ. 
  • 54
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Kalbe benzeyen tatlı patates. 
  • 55
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Ağaç tarafından yutulan heykel.
  • 56
    İşte doğanın ilginç yüzü!

    Avını taşıyan karınca.

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