Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İşte dünyanın en yaşlı laması

        İşte dünyanın en yaşlı laması

        ABD, Kuzey Carolina'daki bir kampta kronik hastalıklara sahip çocuklara destek olan dişlek lama, dünyanın esaret altındaki en yaşlı laması unvanını kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte dünyanın en yaşlı laması
        ABONE OL

        27 yaş ve 250 günlük Whitetop adlı lama, dünyanın esaret altındaki en yaşlı laması olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi

        AP'nin haberine göre Whitetop isimli lama, 2006 yılında Kuzey Carolina'daki Victory Junction kampına bağışlandı.

        Kamp, ünlü NASCAR pilotu Kyle Petty ve ailesi tarafından, 2000 yılında bir yarış antrenmanı sırasında 19 yaşında hayatını kaybeden Petty'nin oğlu Adam anısına kuruldu.

        Kanser, böbrek ve kalp hastalıkları, serebral palsi, nörolojik ve fiziksel rahatsızlıkları olan çocuklara özel olarak tasarlanmış olan merkezin sevimli üyelerinden biri de Whitetop...

        REKLAM

        Kampın ahır sorumlusu Billie Davis, Whitetop’un en sevdiği şeyin hareketsiz bir şekilde yatıp çocukların onu sevmesine izin vermek olduğunu söyledi.

        Davis, "O, kampçıların kabuklarından çıkmasına yardımcı oluyor. Başta biraz ürkütücü gelebilir ama yanına gelip ona sevgi gösterdiklerinde ne kadar tatlı olduğunu hemen anlıyorlar" dedi.

        Denver Hayvanat Bahçesi Koruma Birliği'ne göre, lamaların ortalama ömrü 15 yıl. Ancak Whitetop, yaşına rağmen oldukça sağlıklı. Whitetop'un en çok taze odun talaşlarında yuvarlanmayı, ıslatılmış yonca yemeyi ve selfie çektirmeyi sevdiği belirtildi.

        Davis, Whitetop’un insanların lamalar hakkındaki yaygın yanılgılarını değiştirmek istediğini söyledi ve ekledi:

        "Genellikle lamalar yalnızca korktuklarında, rahatsız hissettiklerinde veya bölgelerini korumak istediklerinde tükürürler. Ve Whitetop işini o kadar çok seviyor ki, böyle bir şeye hiç gerek duymuyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dünyanın en yaşlı laması
        #ABD
        #Kuzey Carolina
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor
        Dövme mürekkebi, lenf ve cilt kanseri riskini artırıyor