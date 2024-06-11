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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İşte EURO 2024'ün fikstürü - EURO 2024 maçlar ne zaman? - Türkiye EURO2024 maç fikstürü - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        İşte EURO 2024'ün fikstürü

        Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. EURO 2024'ün finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. İşte TRT'den yayınlanacak ve A Milli Takımımızın da boy göstereceği dev turnuvanın fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:09
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        İşte EURO 2024'ün fikstürü
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        4 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne bu büyük turnuvanın müdavimlerinden Almanya ev sahipliği yapacak. Almanya, 13. kezle Avrupa Şampiyonası'na en çok katlan ülke konumunda bulunuyor. "Panzerler", 3'er kezle İspanya ile birlikte organizasyonda en çok şampiyon olan ülke unvanını da taşıyor.

        14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak. Turnuvaya Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

        Gözler Ay-yıldızlılarda olacak

        EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında 6. kez finallerde boy gösterecek.

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        A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını Fatih Terim yönetiminde 2008'de yarı final oynayarak elde etti. A Milliler, EURO 2000'de ise Mustafa Denizli ile çeyrek final oynadı.

        İtalya'nın kupayı kaldırdığı son Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ay-yıldızlılarımız gruptan çıkamamıştı.

        Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'lu A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te nasıl bir performans sergileyeceği ise merak edliyor. F Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

        Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

        İşte EURO 2024'ün grupları ve maçların programı

        GRUPLAR:

        A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

        B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

        C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

        D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya,

        E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

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        F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,

        GRUP MAÇLARI

        14 Haziran Cuma

        22.00 Almanya - İskoçya (Münih Allianz Arena)

        15 Haziran Cumartesi

        16.00 Macaristan - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        19.00 İspanya - Hırvatistan (Berlin Olimpiyat Stadı)

        22.00 İtalya Arnavutluk (BVB Dortmund Stadı)

        16 Haziran Pazar

        16.00 Polonya - Hollanda (Hamburg Imtech Arena)

        19.00 Slovenya -Danimarka (Stuttgart MHPArena)

        22.00 Sırbistan - İngiltere (Gelsenkirchen Veltins Arena)

        17 Haziran Pazartesi

        16.00 Romanya - Ukrayna (Münih Allianz Arena)

        19.00 Belçika - Slovakya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        22.00 Avusturya - Fransa (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

        18 Haziran Salı

        19.00 TÜRKİYE - Gürcistan (BVB Dortmund Stadı)

        22.00 Portekiz - Çekya (Leipzig Red Bull Arena)

        19 Haziran Çarşamba

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        16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (Hamburg Imtech Arena)

        19.00 Almanya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

        22.00 İskoçya - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        20 Haziran Perşembe

        16.00 Slovenya - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

        19.00 Danimarka - İngiltere (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        22.00 İspanya - İtalya (Gelsenkirchen Veltins Arena)

        21 Haziran Cuma

        16.00 Slovakya - Ukrayna (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

        19.00 Polonya - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

        22.00 Hollanda - Fransa (Leipzig Red Bull Arena)

        22 Haziran Cumartesi

        16.00 Gürcistan - Çekya (Hamburg Imtech Arena)

        19.00 TÜRKİYE - Portekiz (BVB Dortmund Stadı)

        22.00 Belçika - Romanya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        23 Haziran Pazar

        22.00 İsviçre - Almanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        22.00 İskoçya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

        24 Haziran Pazartesi

        22.00 Arnavutluk - İspanya (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

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        22.00 Hırvatistan - İtalya (Leipzig Red Bull Arena)

        25 Haziran Salı

        19.00 Fransa - Polonya (BVB Dortmund Stadı)

        19.00 Hollanda - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

        22.00 Danimarka - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

        22.00 İngiltere - Slovenya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

        26 Haziran Çarşamba

        19.00 Slovakya - Romanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

        19.00 Ukrayna - Belçika (Stuttgart MHPArena)

        22.00 Gürcistan - Portekiz (Gelsenkirchen Veltins Arena)

        22.00 Çekya - TÜRKİYE (Hamburg Imtech Arena)

        SON 16 TURU

        29 Haziran - 2 Temmuz (8 maç)

        ÇEREK FİNAL

        5-6 Temmuz (4 maç)

        YARI FİNAL

        9-10 Temmuz (2 maç)

        FİNAL

        14 Temmuz (Berlin Olimpiyat Stadı)

        EURO 2024'e ev sahipliği yapacak statların kapasitesi

        Almanya'da dev şampiyonadaki maçların oynanacağı stadyumların seyirci kapasitesi ise şöyle;

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        Berlin Olimpiyat Stadı: 71 bin,

        Münih Allianz Arena: 66 bin

        BVB Dortmund Stadı: 62 bin,

        Stuttgart MHPArena: 51 bin,

        Gelsenkirchen Veltins Arena: 50 bin,

        Hamburg Volkspark Stadı/Imtech Arena: 49 bin,

        Düsseldorf Merkur Spiel-Arena: 47 bin

        Frankfurt Commerzbank-Arena: 47 bin

        Köln RheinEnergie Stad: 43 bin ve

        Leipzig Red Bull Arena: 40

        STATÜ

        EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

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