İşte EURO 2024'ün fikstürü

4 Haziran'da başlayacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'ne bu büyük turnuvanın müdavimlerinden Almanya ev sahipliği yapacak. Almanya, 13. kezle Avrupa Şampiyonası'na en çok katlan ülke konumunda bulunuyor. "Panzerler", 3'er kezle İspanya ile birlikte organizasyonda en çok şampiyon olan ülke unvanını da taşıyor.

14 Temmuz'a kadar sürecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek ve 51 maça sahne olacak. Turnuvaya Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Gözler Ay-yıldızlılarda olacak

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız da mücadele edecek. Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında 6. kez finallerde boy gösterecek.

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A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük başarısını Fatih Terim yönetiminde 2008'de yarı final oynayarak elde etti. A Milliler, EURO 2000'de ise Mustafa Denizli ile çeyrek final oynadı.

İtalya'nın kupayı kaldırdığı son Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ay-yıldızlılarımız gruptan çıkamamıştı.

Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'lu A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te nasıl bir performans sergileyeceği ise merak edliyor. F Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

İşte EURO 2024'ün grupları ve maçların programı

GRUPLAR:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Fransa, Hollanda, Avusturya, Polonya,

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

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F Grubu: TÜRKİYE, Portekiz, Çekya, Gürcistan,

GRUP MAÇLARI

14 Haziran Cuma

22.00 Almanya - İskoçya (Münih Allianz Arena)

15 Haziran Cumartesi

16.00 Macaristan - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

19.00 İspanya - Hırvatistan (Berlin Olimpiyat Stadı)

22.00 İtalya Arnavutluk (BVB Dortmund Stadı)

16 Haziran Pazar

16.00 Polonya - Hollanda (Hamburg Imtech Arena)

19.00 Slovenya -Danimarka (Stuttgart MHPArena)

22.00 Sırbistan - İngiltere (Gelsenkirchen Veltins Arena)

17 Haziran Pazartesi

16.00 Romanya - Ukrayna (Münih Allianz Arena)

19.00 Belçika - Slovakya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

22.00 Avusturya - Fransa (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

18 Haziran Salı

19.00 TÜRKİYE - Gürcistan (BVB Dortmund Stadı)

22.00 Portekiz - Çekya (Leipzig Red Bull Arena)

19 Haziran Çarşamba

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16.00 Hırvatistan - Arnavutluk (Hamburg Imtech Arena)

19.00 Almanya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

22.00 İskoçya - İsviçre (Köln RheinEnergie Stadyumu)

20 Haziran Perşembe

16.00 Slovenya - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

19.00 Danimarka - İngiltere (Frankfurt Commerzbank-Arena)

22.00 İspanya - İtalya (Gelsenkirchen Veltins Arena)

21 Haziran Cuma

16.00 Slovakya - Ukrayna (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

19.00 Polonya - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

22.00 Hollanda - Fransa (Leipzig Red Bull Arena)

22 Haziran Cumartesi

16.00 Gürcistan - Çekya (Hamburg Imtech Arena)

19.00 TÜRKİYE - Portekiz (BVB Dortmund Stadı)

22.00 Belçika - Romanya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

23 Haziran Pazar

22.00 İsviçre - Almanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

22.00 İskoçya - Macaristan (Stuttgart MHPArena)

24 Haziran Pazartesi

22.00 Arnavutluk - İspanya (Düsseldorf Merkur Spiel-Arena)

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22.00 Hırvatistan - İtalya (Leipzig Red Bull Arena)

25 Haziran Salı

19.00 Fransa - Polonya (BVB Dortmund Stadı)

19.00 Hollanda - Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadyumu)

22.00 Danimarka - Sırbistan (Münih Allianz Arena)

22.00 İngiltere - Slovenya (Köln RheinEnergie Stadyumu)

26 Haziran Çarşamba

19.00 Slovakya - Romanya (Frankfurt Commerzbank-Arena)

19.00 Ukrayna - Belçika (Stuttgart MHPArena)

22.00 Gürcistan - Portekiz (Gelsenkirchen Veltins Arena)

22.00 Çekya - TÜRKİYE (Hamburg Imtech Arena)

SON 16 TURU 29 Haziran - 2 Temmuz (8 maç) ÇEREK FİNAL 5-6 Temmuz (4 maç) YARI FİNAL 9-10 Temmuz (2 maç) FİNAL 14 Temmuz (Berlin Olimpiyat Stadı) EURO 2024'e ev sahipliği yapacak statların kapasitesi Almanya'da dev şampiyonadaki maçların oynanacağı stadyumların seyirci kapasitesi ise şöyle; REKLAM Berlin Olimpiyat Stadı: 71 bin, Münih Allianz Arena: 66 bin BVB Dortmund Stadı: 62 bin, Stuttgart MHPArena: 51 bin, Gelsenkirchen Veltins Arena: 50 bin, Hamburg Volkspark Stadı/Imtech Arena: 49 bin, Düsseldorf Merkur Spiel-Arena: 47 bin Frankfurt Commerzbank-Arena: 47 bin Köln RheinEnergie Stad: 43 bin ve Leipzig Red Bull Arena: 40