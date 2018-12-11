Yavaş: İYİ Parti’den olursam kaybederim, o zaman çekileyim…

Kılıçdaroğlu: Meral Hanım çok ısrar ediyor, aşamadığım için…

Yavaş: Meral Hanıma da söyledim, olursam CHP’den olurum…

Kılıçdaroğlu: Bir daha konuşacağım…



CHP ile İYİ Parti arasında haftalardır Ankara üzerinde süren müzakeredeki tıkanma dün de aşılamadı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “ortak adayımız olmalı” dediği Mansur Yavaş’ı CHP’ye davet ederek Ankara konusundaki kararını iletti:

“İYİ Parti’den aday olmanız halinde biz Ankara’dan aday çıkarmayacağız...”

Yavaş buna itiraz etti, gerekçesini de “İYİ Parti’den aday olmam halinde kaybederiz. Ben kaybedeceğim bir yere niye aday olayım” diye açıkladı…

İLLER ÜZERİNDE MÜZAKERE

Bütün bu gelişmeler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in tıkanan müzakere sürecini aşmak için bir araya gelmesiyle başladı.

Liderler görüşmesinde de Ankara odaklı Balıkesir, Manisa, Denizli ve Mersin üzerinde süren tıkanıklık aşılamadı.

Akşener, Ankara konusundaki ısrarını şartlı öne sürdü, “Ankara bizde olacaksa adayımız Mansur Yavaş olur. Eğer Ankara CHP’de olacaksa da tavsiyemiz Mansur Yavaş’ın gösterilmesidir” dedi.

Akşener, Ankara’nın CHP’ye bırakılması halinde Balıkesir ve Mersin’in İYİ Parti’de kalması konusunda da ısrar etti.

Kılıçdaroğlu ise Mersin, Balıkesir yerine İYİ Parti’ye Denizli ve Manisa’yı bırakmayı önerdi; buna ilave olarak Samsun, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Konya’da da aday çıkarmayıp İYİ Parti adaylarını destekleyerek oy artışına katkı vermeye hazır olduklarını da bildirdi.

Uzlaşma sağlanamayınca, iki parti müzakerecileri CHP’den Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti’den Koray Aydın’ın tekrar bir araya gelip iller üzerinde bir görüşme daha yapması kararı alındı.

İki müzakereci en az 5 kez gidip gelerek lider arasında pazar günü mekik dokudu, ancak yine de bir sonuca ulaşılmadı.

Salıcı bunun üzerine, “Genel Başkan bütçe görüşmesindeki konuşması üzerinde çalışıyor, müzakereyi bütçe görüşmeleri sonrasına kadar erteleyelim” önerisine Aydın’dan da olumlu yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU - YAVAŞ GECE YARISI ZİRVESİ

Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de bütçe üzerindeki dünkü konuşması tamamlamasıyla birlikte Salıcı ve Aydın tekrar buluştu.

Ancak Ankara konusundaki sıkıntı bu kez de aşılamayınca CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Mansur Yavaş’ın gösterilmesi kaydıyla Ankara’yı İYİ Parti’ye bırakabilecekleri” mesajını iletti.

İYİ Parti’den olumlu karşılık gelince de Mansur Yavaş’ın da onayının alınması gerektiğini belirterek saat 23.00’de CHP Genel Merkezi’ne davet etti.

Kılıçdaroğlu ile Yavaş arasındaki görüşme gecenin ilk saatlerine kadar devam etti.

NEDEN CHP’DEN İTİRAZ DEĞİL

Kılıçdaroğlu, “Sizin İYİ Parti’den aday gösterilmeniz halinde biz Ankara’da aday çıkarmama kararı aldık” dedi.

Yavaş, buna olumlu bakmadığını belirtirken Kılıçdaroğlu’na, “Bu karara varmanızın gerekçesi CHP içinden adaylığıma karşı çıkanların fazlalığı mı? Eğer öyle ise ben aday olmama yolunu seçerim” dedi.

Kılıçdaroğlu ise CHP içinden Yavaş’ın adaylığına itirazların olduğu gerçeğini gizlemedi, “Sayıları birkaçı geçmez, onları ikna ederim. Sorun bizdeki itirazlardan değil, Meral Hanım (Akşener) çok ısrar ediyor” karşılığını verdi.

CHP’DEN VARIM, YOKSA YOKUM

Yavaş, CHP dışında başka bir yerden aday olmayı düşünmediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Geçen haftaki görüşmemizde Meral Hanım'a (Akşener) da açıkça söyledim. ‘Yanındaki arkadaşların neredeyse hepsi benim eski yakın arkadaşlarım, onlarla bir gönül bağım var. Mesele hangi partiden aday gösterilmek değil, hangi partiden gösterilirsem Ankara’yı alacağımdır' dedim. Eğer İYİ Parti’den aday gösterilirsem Ankara’yı kaybederiz. Ama CHP’den aday gösterilmem, İYİ Parti’nin de desteklemesi halinde Ankara’yı kesin kazanırız. Meral Hanım da bu görüşüme saygı gösterdi. Burada önemli olan Ankara’yı almak. Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) lütfen her yerden vazgeçin, hepsini İYİ Parti’ye verin ama Ankara’yı bırakmayın. CHP’siz Ankara olmaz, bir tek CHP’li de Ankara’dan vazgeçemez. Ben CHP'nin burada hakkını savunuyorum. Ankara alınırsa AK Parti balkon konuşması yapamaz hale gelir…”

Yavaş son kararını da CHP’den gösterilmesi halinde aday olmak, eğer gösterilmiyorsa da bu durumda adalık sürecini sonlandırmak olarak iletti.

“Benim olup olmamam da önemli değil, eğer İYİ Parti ile anlaşamıyorsanız da o zaman siz Ankara’dan aday çıkarın” önerisini getirdi.

YARINA KADAR SÜRE

Kılıçdaroğlu bunun üzerine bu sabah konuyu tekrar İYİ Parti’ye iletip, bir noktada mutabakata varmak kaydıyla görüşmeyi noktaladı.

Liderlerin bir araya gelmesi veya müzakerecilerin yapacakları görüşme sonrası Yavaş’a tekrar karar iletilecek.

İYİ Parti tıkanıklığın bu gece yarısına kadar aşılıp, yarın sabah kararın açıklanması konusunda ısrarlı.

Ankara düğümü ittifakın geleceğini de tayin edecek…

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