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İşte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları

İş Sanat’ın 'Parlayan Yıldızlar' konserleri kapsamında Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) 9 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

İşte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları
HABERTURK.COM

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor. 9 Ocak Pazartesi, saat 20.30’da gerçekleştirilecek konserde Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) sahne alacak.

2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Ulusev, müzik eğitimine piyano ile başladı. Ardından, 2016 yılında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde viyola eğitimi ile devam etti. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı programını kazanan Ulusev, 2020 yılında “King’s Peak” yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Eğitimi sırasında Miguel da Silva, Tatjana Masurenko, Sheila Browne, Garth Knox, Matthew Hunter ve Eli Kaynor ile çalışma fırsatı bulan genç sanatçı, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Beste Tıknaz Modiri ile devam ediyor.
Çağla Ulusev konserde, Robert Schumann, Franz Schubert ve Sulkhan Fyodorovich Tsintsadze’nin eserlerini seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alacak bir diğer genç sanatçı Sarp Kudun, 2005 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Müzik eğitimine 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Mehmet Gökay Gökşen ile başladı. 2020 yılında Batum’da düzenlenen 6. International Music Competition ‘Silk Way’ Batumi yarışmasında trombon kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olan Kudun, Matyas Veer, Jamie Williams, Zoltan Kiss, Peter Körner, Vincent Lepape ve Peter Palinkas gibi sanatçıların ustalık sınıflarına katıldı. 2022 yılında Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki Doğuş Çocuk Orkestrası bünyesinde yer alan Kudun, aynı yıl CRR Genç Oda Orkestrası Solisti seçildi. Yine aynı yıl Alanya’da düzenlenen 2. International ‘Global Art Competition’da trombon kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Genç sanatçı eğitimine halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Prof. Gökay Gökşen ile devam ediyor.
Sarp Kudun, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserinde Nikolai Rimsky-Korsakov, Antonio Vivaldi, Camille Saint-Saëns’ın eserlerini seslendirecek.

Ücretsiz düzenlenen konserlere katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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