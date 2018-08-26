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İstanbul'daki mangal alanları
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İşte İstanbul'daki kolay ulaşılır ve bedava mangal alanları

İstanbul’da, özellikle hafta sonlarında her iki yakadaki sahil şeridi ve parklar, hatta yol kenarındaki refüjler mangal dumanı altında kalıyor. Oysa hem şehre yakın hem de bedava mangal alanları var. Esra Boğazlıyan, İstanbul'daki kolay ulaşılabilir mangal alanlarını yazdı...

26.08.2018 - 15:01 | Güncelleme:

İstanbul’da, özellikle hafta sonlarında her iki yakadaki sahil şeridi ve parklar mangal dumanı altında kalıyor. Yürüyüş alanlarında, parklarda, hatta yol kenarlarındaki refüjlerde mangal yakılması zaman zaman tartışmaları da beraberinde getiriyor. Zira yoğun duman bir yana mangalcıların bıraktığı çöpler, etrafa saçılan küller tepki çekiyor. Daha dün, Avcılar’da çevreciler sahildeki yoğun mangal dumanına ve çevrenin kirletilmesine isyan etti. Oysa İstanbul’da hem şehre yakın ve kolay ulaşılabilir hem de tabiatın içinde mangal alanları var. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin oluşturduğu en iyi mangal mekanları…

Belgrad Ormanı

Bisiklete binmek, mangal yakmak, yürüyüş parkurunda yürümek gibi çeşitli aktiviteleri İstanbul’dan çıkmadan yapabileceğiniz bir adres Belgrad.  Giriş ücreti hafta sonu 12 TL

Polonezköy Tabiat Parkı

Orman içinde uzun bir yürüyüş parkurunun da bulunduğu Tabiat Parkı’nda mangal yakabilirsiniz. Giriş ücretsiz.

Aziz Paşa Mesire Yeri

Haftasonunu şehrin sıkıcı havasından kurtularak geçirmek için doğru bir tercih. 4 Levent metrosu çıkışından geçen Göktürk Köyü otobüsleri ile ulaşılabilir. Eyüp’te bulunan Aziz Paşa Mesire Yeri’ne Mecidiyeköy gibi şehir merkezlerinden de otobüs var. Araç girişi 12 TL

Beykoz Göknarlık Mesire Yeri

46,5 hektar büyüklüğündeki alanda etrafını saran kestane ağaçları arasında yürüyüş yapabilir ve sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

Bağcılar Nostalji Bahçeleri

Bağcılar Belediyesi’nin mahalle aralarına kurduğu Nostalji Bahçeleri’nde mangal da yapılabiliyor. Hem de ücretsiz. Kestane, kayısı, kiraz üzüm ve fındık bahçelerinde mangal yapmak için önceden randevu aldığınızda belediye görevlileri sizin için mangalı yakıp hazırlıyor. Bunun için hiçbir ücret vermeniz gerekmiyor.

Kirazlıbent Piknik Alanı

Bahçeköy’deki Kirazlıbent Piknik Alanı’na Bağcılar Belediyesi tarafından ücretsiz servis imkanı var. Örneğin mahalleli belediyeye başvuru yaptığında ücretsiz otobüs veriliyor. 300 dönümlük alanda mangal imkanı var.

Sultangazi Kent Ormanı

800 dönümlük Sultangazi Kent Ormanı, Alibey barajı ve gölüne hakim bir konumda bulunuyor. Farklı bölümlerden oluşan ormanın uzun bir sahaya yayılan mesire alanlarının olduğunu ifade edebiliriz. Belediye tarafından 2010 senesinde tamamlanan mesire alanı içerisinde oyun parkları, Mescit, kafe ve WC gibi sosyal alanlar yer alıyor. Mesire alanı içerisinde ayrıca; at binme ve yürüme parkuru, balık tutmak için yerler bulunuyor. Araç girişi 10 TL.

 

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