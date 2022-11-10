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İşte Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! Neler yasak?

20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kuralları belirlendi. İşte Katar'ın stat içi ve ülkede uyulmasını istediği kurallar...

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  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    AP'nin aktardığı habere göre; stada içkiyle gelmek yasak.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Stat etrafındaki barlar, maçtan sonra 1 saat açık kalacak.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Taraftarlar sadece otellerde ve belirlenen taraftar alanlarında alkol tüketebilecek.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Bunların dışında olan alanlarda alkol tüketimi ve sarhoşluk kesinlikle yasak.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Ancak polislerin bu konuda yine de töleranslı davranması beklenirken kavga ve kamu malına zarar verildiği noktada tutuklamalar yapılabileceği ifade edildi.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Toplum içinde flörtleşmek yasak.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Amigo kadınlar omuzdan dize kadar örtülü kıyafetlerle mütevazi giyinecek.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Yüksek sesli müzik dinlemek ve küfür etmek yasak.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Domuz eti yasak.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Dini mekanlar başta olmak üzere kamusal alanlara saygı gösterilecek.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    BLATTER: KATAR'A DÜNYA KUPASI HATAYDI

    Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım’da oynanacak karşılaşmayla başlayacak 2022 Dünya Kupası için FIFA’nın eski başkanı Sepp Blatter’den itiraf geldi.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Yolsuzluk skandalına adı karıştığı için futboldan men edilen Blatter, 1998’den 2015’e kadar FIFA başkanlığını üstlenmişti. 2010 yılında Dünya Kupası’nın Katar’a verildiğini açıklayan zarfı açan Blatter, yıllar sonra bu kararı bir ‘hata’ olarak yorumladı.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Orta Doğu’da bu kupanın ilk kez organize edildiğini ancak Katar’ın küçük bir ülke olduğunu belirten İsviçreli futbol adamı, “Futbol ve Dünya Kupası, Katar için çok büyük” dedi. Katar, yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve kötü çalışma koşulları iddialarının yanı sıra 3 milyondan az nüfusa sahip olması nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmadığı için eleştiriliyor.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    “ABD İÇİN ANLAŞMIŞTIK”

    Katar’ın ev sahipliğine karar verilen ve 14’e 8 üstünlük çıkan oylama hakkında da konuşan Blatter, “O zamanki yürütme kurulunda 2018’de Rusya’nın, 2022’de ise ABD’nin ev sahibi olması konusunda anlaşmıştık. Uzun süredir birbirine zıt giden iki muhalif ülke Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmış olsaydı bu bir barış jesti olurdu” ifadelerini kullandı.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    BİRÇOK FUTBOL ADAMI KATAR’A KARŞI

    Blatter, iki haftadan kısa bir süre içinde başlayacak olan turnuvayı Zürih’teki evinden izleyeceğini söyledi. Öte yandan Katar’ın insan hakları sicili ve LGBT karşıtı yasaları nedeniyle birçok futbolcu ve teknik direktör Dünya Kupası’nın gölgede kalacağını belirtti. Yaz mevsimi yerine futbol sezonunun ortasında, kış aylarında yapılacak olması da organizasyonun tarihin en az izlenen Dünya Kupası olacağı yönünde görüşler hakim..
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    DANİMARKA’DAN MESAJ İÇEREN FORMA

    Danimarka Milli Takımı'nın giyeceği formanın sponsoru, tanıtılan üç formanın bir mesaj taşıdığını belirterek tanıtımı yaptı.
  • Katar'daki Dünya Kupası'nda merak edilen kurallar! 2022 Dünya Kupası'nda neler yasak? - Futbol Haberleri

    Forma sponsoru, “Bu forma bir mesaj taşıyor. Binlerce insanın hayatına mal olan bir turnuvada görünür olmak istemiyoruz. Danimarka Milli Takımı'nı sonuna kadar destekliyoruz ama bu ev sahibi ülke olan Katar'ı desteklemek demek değil.” ifadelerine yer verdi.

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