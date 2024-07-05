Alışılmışın dışındaki spor dünyası: İşte sabun kutusu yarışmasından peynir yuvarlamaya kadar değişik 5 spor!
Dünyanın her köşesinde farklı ve ilginç spor dalları keşfedilmeyi bekliyor. Alışılmış sporların ötesine geçen bazı sporlar, tarih boyunca gelişmiş ve geleneksel hale gelmiş sporların ekseninden çıkarak yenilikçi ve sıradışı fikirleriyle hayat bulmuş durumda. Peki, bu sıra dışı sporlar nelerdir ve nasıl oynanır? İşte, sabun kutusu yarışından peynir yuvarlama sporuna kadar dünyanın en garip 5 sporu hakkında bilmeniz gerekenler!
Futbol, voleybol, basketbol, beyzbol, ragbi ve benzerleri tüm dünyada popüler olan sporlar. Ancak bunlar dışında zaman içinde gelişen ve popülerleşen dünyada bilinen yaklaşık 8000 spor vardır. Haberimizde normalde oynanan sporlardan biraz daha farklı olan daha önce duymamış olabileceğiniz sıra dışı bazı sporları derledik. İşte, denemek isteyebileceğiniz bazı yeni sporlar...
1. SABUN KUTUSU YARIŞI
Red Bull Soapbox (sabun kutusu) yarışı dünyanın dört bir yanında çeşitli yarışlara ev sahipliği yapar. El yapımı araçlar bir tepeden aşağı itilir ve yarışmacılar araçlarını çeşitli engeller içeren bir parkurda yönlendirmek zorundadır.
Fotoğrafta bir adam, 1 Temmuz 2012 Pazar günü Moskova'da düzenlenen Red Bull soapbox motorsuz yarış etkinliğine katılırken kendi yaptığı yarış aracında yolculuk ediyor. Kaynak: AP
Tüm yarışmacılar mühendis değildir, bu nedenle araçlar seyircilerin eğlenmesi için kazalara, devrilmeye veya parçalanmaya eğilimlidir. Yarışmacılar, soapbox'larının yaratıcılığına, yarış öncesi performanslarına ve yarış sürelerine göre değerlendirilir.
Fotoğraf: 1 Temmuz 2012 Pazar gününde yarışa katılan yarışmacılardan biri görülüyor. Kaynak: AP
Bu nedenle, hız her şey değildir ve yaratıcılık büyük bir rol oynar. Yarışmacılar araçlarını genellikle popüler kültür veya tarihten temalara göre tasarlarlar. Ayrıca, yarışmacılar rollerine uygun görünmek için o temaya uygun giyinirler.
Fotoğrafta bir sürücü, 23 Eylül 2012 Pazar günü Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Red Bull soapbox motorsuz yarış etkinliğinde kendi yaptığı yarış aracını yönlendiriyor. Kaynak: AP
2. QUIDDITCH
Fantastik seri Harry Potter’da geçen Quidditch, havada geçen büyülü bir oyundur. Oyuncular süpürgelerle etrafta uçar ve quaffle adı verilen bir topu çembere atarak veya Golden Snitch adı verilen uçan bir topu yakalayarak en çok puanı toplamaya çalışırlar. Bu sırada bludger adı verilen ek toplar havada uçar ve oyuncuları süpürgelerinden düşürmekle tehdit eder.
Fotoğraf: Bronx Lisesi Quidditch takımından Daniel Dworakowski (sağdan ikinci), quaffle'ı çemberden atmaya hazırlanırken Jared Kowalczyk (ön planda solda), onu engellemeye çalışıyor. Kaynak: AP
Filmden sonra oldukça popülerleşen ve özellikle üniversite öğrencileri tarafından benimsenen bu oyunun yerde olan versiyonunda oyuncular bacaklarının arasında (sihirli olmayan) bir süpürge tutar ve kitaplardaki oyuncuların yaptığı şeylerin çoğunu yaparlar.
Fotoğrafta Ottawa Üniversitesi Quidditch takımının Steven Kimball’ı (önde) Florida'daki Quidditch Dünya Kupası'nda bir antrenman sırasında Silicon Valley Skrewts' Willis Miles IV'ten uzaklaşıyor. Kaynak: AP
3. SU ALTI HOKEYİ
Belki buz hokeyini hokeyi duymuşsunuzdur, peki ya su altı hokeyi? Bu alışılmadık spor, kalecilerin olmadığı altıya altı bir spordur ve bir havuzda oynanır. Spor, havuzun dibinde kalan ağırlıklı bir disk kullanır. Bu hokeyin bir çeşidi olduğundan, oyuncular diski kaleye doğru itmek için küçük, tek elle kullanılan bir sopa kullanırlar.
Fotoğrafta Türkiye ve Büyük Britanya oyuncuları, 26 Ağustos 2017’de Macaristan’da düzenlenen 15. Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nın erkekler turnuvasının son maçında mücadele ediyor. Türkiye final maçını kazandı. Kaynak: AP
Oyuncular hareket kabiliyeti için palet, su altında görmek için maske ve ellerini havuz dibinden korumak için kalın lateks eldiven giyerler. Su altında nefes almak için oksijen tüpleri taktıklarını düşünebilirsiniz, ancak yanılıyorsunuz. Bunun yerine, oyuncular su altında nefeslerini tutmak zorundadır ve bu nedenle nefes almak için periyodik olarak yüzeye geri dönmek zorundadır. Bu, spora ilginç bir takım yönü kazandırır, çünkü oyuncular bir takım arkadaşının veya karşı taraftaki disk taşıyıcısının yüzeye dönüp diski geride bırakacağı zamanı tahmin etmek zorundadır.
Fotoğraf: 26 Haziran 2015’te Kaliforniya'da düzenlenen su altı hokeyi ulusal şampiyonası sırasında oyuncular disk için mücadele ederken, yukarıda bir hakem izliyor. Kaynak: AP
4. PEYNİR YUVARLAMA
Her gün göremeyeceğiniz bir diğer yarış türü ise İngiltere'deki Gloucester yakınlarındaki Cooper's Hill peynir yuvarlama yarışıdır. Bu, seyirciler için genellikle eğlenceli, katılımcılar içinse acı verici olan bir oyundur. En az 200 yıllık bir gelenek olan bu yarışta, katılımcılar çok dik ve engebeli bir tepeden aşağı, 4 kilo ağırlığında ve saatte yaklaşık 70 mil hızla gidebilen bir Double Gloucester peyniri turunun peşinden koşarlar.
Fotoğraf: 2017’de Chris Anderson, İngiltere’de düzenlenen peynir yuvarlama yarışının ilk yarışını kazandıktan sonra ödülünü tutuyor. Kaynak: AP
En alta ilk varan peyniri kazanır. Tahmin edebileceğiniz gibi, katılımcılar yarışın büyük bir bölümünde ayakta olmazlar. Bunun yerine, oldukça yüksek hızlarda tepeden aşağı sıçrar ve yuvarlanırlar. Ragbi oyuncuları, katılımcıların ivmesini durdurmak için tepenin dibinde beklerler. Yarış önemli miktarda yaralanmaya neden olur. Ödülün buna değip değmediği tartışmalı bir konudur.
Fotoğrafta yarışmacılar, 27 Mayıs 2013 İngiltere’de düzenlenen yıllık Peynir Yuvarlama etkinliğine katılıyor. Kaynak: AP
5. ÖLÜM DALGIÇLIĞI
Ölüm dalışı veya Dødsing, bazı karın üstü düşmelerin veya insanların sırt üstü düştüğü bir Norveç dalış sporudur. Bu spor saf eğlencedir ancak korkanlar için değildir.
Fotoğraf: 2014 tarihinde Norveç’teki Plura mağaralarına dalış sırasında iki Fin dalgıcın hayatını kaybettiği sahne. Diğer üç dalgıç hastaneye kaldırıldı ve sadece hafif yaraları olduğu söyleniyor. Kaynak: AP
Ölüm dalışında, yarışmacılar yaklaşık 10 metre yükseklikteki bir tahtadan atlar ve suya kıvrılmış bir pozisyonda girmeden önce mümkün olduğunca uzun süre bir pozu korumaya çalışırlar. Ayrıca insanlar, çeşitli taklalar ve diğer numaralar yaparken bu konuda yaratıcı olmalıdır.
6 Haziran 2015 tarihli bu dosya fotoğrafında, Santa Rosa, NM'deki Blue Hole Eyalet Parkı'ndaki dalgıçlar görülüyor. Kaynak: AP
Kaynak: Britannica