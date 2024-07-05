Bu nedenle, hız her şey değildir ve yaratıcılık büyük bir rol oynar. Yarışmacılar araçlarını genellikle popüler kültür veya tarihten temalara göre tasarlarlar. Ayrıca, yarışmacılar rollerine uygun görünmek için o temaya uygun giyinirler.

Fotoğrafta bir sürücü, 23 Eylül 2012 Pazar günü Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Red Bull soapbox motorsuz yarış etkinliğinde kendi yaptığı yarış aracını yönlendiriyor. Kaynak: AP