İşte Şeref Sözü'nün anlatacak karakterlere ilk bakış!

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Show TV'nin merakla beklenen dizisi, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü, 14 Ekim Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Şeref Sözü'nü anlatacak iddialı kadro ve hayat verecekleri karakterler seyirciyle buluşmaya başladı. Hülya Darcan'ın canlandıracağı 'Emsal Adabeyli'nin anlatıldığı tanıtım dikkat çekti.

Adabeyli Adası'nın en tepesinde bulunan Emsal Hanım'ın güçlü karakteri ve iddialı sözleri dikkat çekiyor. Emsal Adabeyli'nin 'Adabeyli Adası' için her şeyi yapabileceği gözler önüne seriliyor.

ADABEYLİ ADASI'NDA KURALLARI O KOYUYOR: CİHAN ADABEYLİ!

Tolgahan Sayışman'ın hayat vereceği, 'Ada Masalı'nın kahramanı Cihan Adabeyli'nin karakter tanıtımı büyük beğeni topladı.

Adabeyli Adası'nda ve ailesinde kuralları koyan Cihan Adabeyli'nin dünyasında ihanetin telafisi, kahpeliğin affı yok! Ancak İsra için gururdan ördüğü duvarlarını da kanunlarını da çiğneyecek olan Cihan Adabeyli'nin hikayesi şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Şeref Sözü 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de!

Emsal Adabeyli Karakter Tanıtımı:

Cihan Adabeyli Karakter Tanıtımı: