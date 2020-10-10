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HaberlerTelevizyonŞeref Sözü ne zaman başlayacak?
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İşte ada masalının iki kahramanı!

Show TV'nin merakla beklenen dizisi, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’ 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor.

Şeref Sözü ne zaman başlayacak?

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren 'Şeref Sözü'nden bir afiş daha görücüye çıktı. Başrol oyuncularından Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in yer aldığı iddialı afiş göz doldurdu.

Bir “Ada Masalı”nın ve şerefli olmanın hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Şeref Sözü'nün iki kahramanı, Cihan Adabeyli ve İsra'nın hikayesi şimdiden büyük heyecan uyandırıyor. Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Şeref Sözü yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle yeni sezonun en merak edilen projesi olarak dikkat çekiyor. Çekimleri, Türkiye dizi tarihinde ilk olmak üzere dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada gerçekleştirilen ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı Show TV’de başlıyor.

Şeref Sözü ilk bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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