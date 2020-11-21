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HaberlerTeknolojiMobilİşte Türkiye'deki iPhone 12 fiyatları ve vergi oranları - Haberler
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20 bin liralık iPhone alan 8 bin liralık vergi ödeyecek!

Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 12’nin Türkiye fiyatı resmen açıklandı. En ucuz iPhone 12 modeli 9 bin 999 TL’den başlarken, en pahalısında ise fiyat 19 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu rakamlar üzerinden iPhone 12 almayı gözüne kestirenin cebinden çıkacak olan paranın yaklaşık yüzde 43'ü devlete vergi olarak gidecek. 512 GB'lik bir iPhone 12 Pro Max alan, devletin kasasına yaklaşık 8 bin TL bırakacak. İşte model model iPhone 12’deki vergi oranları... Necdet Çalışkan'n haberi...

İşte Türkiye'deki iPhone 12 fiyatları ve vergi oranları - Haberler
Bunu alan vergi rekortmeni olacak!
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Necdet Çalışkan

Apple, 13 Ekim’de resmen tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını nihayet açıkladı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisinde satış fiyatları 9 bin 999 TL’den başlayıp, 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

Tavsiye edilen son tüketici fiyatı olan bu rakamların içinde KDV ve ÖTV başta olmak üzere yasal kesintiler de dahil. Hatta iPhone 12 için tüketicilerin ödediği paranın yüzde 39 ile yüzde 43 arasındaki bir oranı devlete gidiyor. Bu oran da modeline ve depolama seçeneğine göre değişmekle birlikte 8 bin TL’ye varan bir tutarın vergi olarak devlete ödendiği anlamına geliyor.

BUNU ALAN DEVLETE BİR PS5 HEDİYE EDİYOR!

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre en ucuz iPhone 12 modeli olan 64 GB’lik iPhone 12 mini’nin 9 bin 999 TL’lik fiyatının 4 bin 217 TL’sini KDV ve diğer yasal ücretler oluşturuyor.

En pahalı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max’in 19 bin 999 TL’lik fiyatının 7 bin 905 TL’si vergilere gidiyor. Diğer bir ifadeyle bu iPhone modelini alan, devlete Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5’i (PS5) değerinde bir rakamı tek kalemde ödemiş oluyor.

iPhone 12 serisinden, ithalat bedeli üzerinden alınan vergiler şu şekilde: Yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT bandrolü, yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi.

Apple’ın iPhone 12 serisindeki modellerin fiyatları, vergi tutarları ve oranları şöyle:

HANGİ iPHONE 12'Yİ ALAN NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR?

iPHONE 12 MİNİ FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12 miniTürkiye Fiyatı (TL)KDV ve diğer yasal ücretler (TL)Oran
64 GB9999421742.2%
128 GB10499432741.2%
256 GB11499454939.6%

iPHONE 12 FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12Türkiye Fiyatı (TL)KDV ve diğer yasal ücretler (TL)Oran
64 GB10999463642.1%
128 GB11499474741.3%
256 GB12499497239.8%

VERGİ ORANI YÜZDE 43'Ü BULUYOR

iPHONE 12 PRO FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12 ProTürkiye Fiyatı (TL)KDV ve diğer yasal ücretler (TL)Oran
128 GB14999645843.1%
256 GB15999669541.8%
512 GB17999717439.9%

iPHONE 12 PRO MAX FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12 Pro MaxTürkiye Fiyatı (TL)KDV ve diğer yasal ücretler (TL)Oran
128 GB16999718042.2%
256 GB17999742041.2%
512 GB19999790539.5%

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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