Bunu alan vergi rekortmeni olacak! 0:00 / 0:00

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Apple, 13 Ekim’de resmen tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını nihayet açıkladı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisinde satış fiyatları 9 bin 999 TL’den başlayıp, 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

Tavsiye edilen son tüketici fiyatı olan bu rakamların içinde KDV ve ÖTV başta olmak üzere yasal kesintiler de dahil. Hatta iPhone 12 için tüketicilerin ödediği paranın yüzde 39 ile yüzde 43 arasındaki bir oranı devlete gidiyor. Bu oran da modeline ve depolama seçeneğine göre değişmekle birlikte 8 bin TL’ye varan bir tutarın vergi olarak devlete ödendiği anlamına geliyor.

BUNU ALAN DEVLETE BİR PS5 HEDİYE EDİYOR!

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre en ucuz iPhone 12 modeli olan 64 GB’lik iPhone 12 mini’nin 9 bin 999 TL’lik fiyatının 4 bin 217 TL’sini KDV ve diğer yasal ücretler oluşturuyor.

En pahalı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max’in 19 bin 999 TL’lik fiyatının 7 bin 905 TL’si vergilere gidiyor. Diğer bir ifadeyle bu iPhone modelini alan, devlete Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5’i (PS5) değerinde bir rakamı tek kalemde ödemiş oluyor.

iPhone 12 serisinden, ithalat bedeli üzerinden alınan vergiler şu şekilde: Yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT bandrolü, yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi.

Apple’ın iPhone 12 serisindeki modellerin fiyatları, vergi tutarları ve oranları şöyle:

HANGİ iPHONE 12'Yİ ALAN NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR?

iPHONE 12 MİNİ FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12 mini Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran 64 GB 9999 4217 42.2% 128 GB 10499 4327 41.2% 256 GB 11499 4549 39.6%

iPHONE 12 FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12 Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran 64 GB 10999 4636 42.1% 128 GB 11499 4747 41.3% 256 GB 12499 4972 39.8%

VERGİ ORANI YÜZDE 43'Ü BULUYOR

iPHONE 12 PRO FİYATI VE VERGİLERİ

iPhone 12 Pro Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler (TL) Oran 128 GB 14999 6458 43.1% 256 GB 15999 6695 41.8% 512 GB 17999 7174 39.9%

iPHONE 12 PRO MAX FİYATI VE VERGİLERİ