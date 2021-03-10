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İşten çıkarma yasağı son tarih: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Covid-19 salgınında pandeminin ekonomik faturasını hafifletmek ve pandemiye bağlı işsizliğin önüne geçmek adına uygulanan İşten çıkarma yasağıyla ilgili beklenen karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işten çıkarma yasağı son tarihe ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte çıkarma yasağı uzatıldı mı? BELLİ OLDU!

İşten çıkarma yasağı son tarih: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Yüzbinlerce işvereni ve işçiyi yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği son tarih belli oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle işsizliğin önüne geçebilmek için getirilen işten çıkarma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri merak ediliyordu. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte çıkarma yasağı uzatıldı mı, süresi ne?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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