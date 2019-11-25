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İstihdam endeksi azaldı, saatlik kazanç arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azaldı. Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,5 artış gösterdi

şantiye işçi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,5, inşaat sektöründe yüzde 26,4 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4 azalış gösterdi.

ÇALIŞAN ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 azaldı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 27,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azalış kaydetti.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ

Brüt ücret-maaş endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 21, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,1 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 4,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,8 artış, inşaat sektöründe yüzde 0,9 azalış belirlendi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 23,9 artarken, sanayi sektöründe yüzde 22,7, inşaat sektöründe yüzde 27,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,7 artış olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,4 yükseldi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 24,5 ARTTI

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,5 artarken, sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 23,9, inşaat sektöründe yüzde 27,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 16,4, inşaat sektöründe yüzde 27 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 artış olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 artarken, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 artış hesaplandı.

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