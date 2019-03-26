Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl bazı iller istihdamda önemli başarılara imza attı.

Türkiye genelinde istihdam oranı 2018'de yüzde 47,4 olarak hesaplanırken, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, istihdamın ve iş gücüne katılma oranının en yüksek seviyede gerçekleştiği bölge oldu. Bölgede, istihdam yüzde 55,3, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 59,7 olarak belirlendi. Trakya'daki bu illerde geçen yıl istihdam 31 bin artışla 772 bine yükseldi. İstihdam artışının 2 bini tarım, 24 bini hizmetler, 7 bini de sanayi sektöründe gerçekleşti.

İstihdamını en fazla artıran iller ise Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya oldu. Bu bölgede istihdam oranı 2,9 puan artışla yüzde 51,7'ye yükseldi.

En düşük istihdam oranı da yüzde 30,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde görüldü. Söz konusu bölge, aynı zamanda yüzde 40,7 ile en düşük iş gücüne katılma oranına sahip oldu.

İŞSİZLİĞİN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ İLLER

İşsizlik oranını en fazla düşüren iller de Gaziantep, Adıyaman ve Kilis olarak kayıtlara geçti. Bu kentlerde geçen yıl işsiz sayısı 118 binden 112 bine geriledi ve iş gücü aynı dönemde 861 binden 876 bine yükseldi. Böylece Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'teki işsizlik oranı yüzde 15,1'den yüzde 12,8'e düştü. İşsizlik oranında 2,3 puanlık bir gerilemeye imza atıldı.

Türkiye'de işsizliğin en düşük olduğu iller ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop olarak belirlendi. Bu illerdeki işsizlik oranı geçen yıl yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükselmekle birlikte, diğer bölgelere göre düşük düzeyde kaldı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 15 ve daha yukarı yaştaki iş gücü, aynı dönemde 346 binden 344 bine geriledi. Bu bölgede istihdam, geçen yıl 3 bin azalışla 327 bine indi.

Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan ise geçen yıl işsizlik oranının en düşük olduğu iller grubunda ikinci sırada yer aldı. Bu bölgede işsizlik oranı yüzde 5,5'ten yüzde 5,3'e gerilerken, istihdam oranı da yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.