'İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru'

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün TÜİK tarafından açıklanan işgücü piyasası istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ekonomi Modeli’mizin temel taşlarından biri olan istihdam, Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31.6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır.

Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır."