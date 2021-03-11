İstiklâl Marşı 100 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatEdebiyat
ABONE OL

İstiklâl Marşı 100 yaşında

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklâl Marşı'nın TBMM tarafından Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edilmesinin 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor / kutlanacak

İstiklâl Marşı 100 yaşında
İstiklâl Marşı 100 yaşında
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

12 Mart 1921...
Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklâl Marşı, TBMM tarafından Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edildi.
İstiklâl Marşı'nın Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor / kutlanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mecliste 'İstiklâl Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Programda, ayrıca, 'Yaşadığımız İl ve İstiklâl Marşı Konulu Kartpostal Resimleme Yarışması' başlatıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, sözlerine "Şanlı tarihimize ve milli şairimiz Mehmet Akif'e sevgimizin, vefamızın ve yüksek hürmetlerimizin bir ifadesi olarak TBMM tarafından 2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı olarak kabul edilmesinin haklı gururu, şerefi ve mutluluğuyla sizleri selamlıyorum" diyerek başladı.

Kurtuluş Savaşı'na, Milli Mücadele'ye 'İstiklâl Savaşı' denmesinin altında yatan gerçeğin, doğuda Ermenistan kuvvetlerine, batıda İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna karşı girişilen bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirten Mustafa Şentop, "Elbette bu bağımsızlık mücadelesi için yazılan marş da 'İstiklâl' adını taşımalıydı" ifadelerini kullandı.

Kendisi bizzat şahit olarak o zor günleri kaleme alan Mehmet Akif'in, sanki kendisinden sonraki nesiller için de o günlerin yapılabilecek en iyi tasvirini yaptığını anlatan Mustafa Şentop, şöyle devam etti; "Mehmet Akif dili iyi kullanarak insanları etkileyebilen bir hatip, kalemini etkili kullanan nadide üdebadandır. Mehmet Akif, dilin bütün inceliklerine hakim büyük bir entelektüeldi. Onun destekleriyle yayın hayatına başlayan Sebilürreşad'ın üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Her ne kadar 1966 yılı ila 2016 yılı arasında yayın hayatına devam edemese de Sebilürreşad dergicilik alanında önemini korumaya devam etmiştir. İstiklâl Marşı'nın 100. yılı vesilesiyle Sebilürreşad'ın özel bir sayısını hazırladık. İnşallah dergimizin bu sayısı İstiklâl'imize yaraşır nitelikte okuyucunun istifadesine sunulacak."

Çetin geçen savaş yıllarında yazılan İstiklâl Marşı'nın, bağımsızlık hikayesini anlatan bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Mustafa Şentop, şunları söyledi; "Mitolojiler, destanlar, şiirler, romanlar, hikâyeler; gelişen teknolojiyle görsel sanatlar, tiyatrodan sinemaya ve popüler kültür aracı olarak televizyon dünyasına hızla geçerek insanoğlunun kültür dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Sanatın gücü eski çağlarda, günümüzde ve gelecekte de yerini korumaya devam edecek. Bizler de istiklâlimizi en iyi şekilde anlatacak kişilerin, sanatçılarımız olacağını düşündük. Bu düşüncelerle bugün burada, İstiklâl Marşı'mızın 100. yılında, 'İstiklâl' isimli kısa film yarışmasının ödül törenini gerçekleştirmek ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlediğimiz 'Yaşadığımız İl ve İstiklâl Marşı' konulu kartpostal resimleme yarışmasını bugün itibarıyla başlattığımızı duyurmak için toplandık. Milli Mücadele'yi, istiklâlimizi, milli marşımızın yazarı Mehmet Akif'i gelecek nesillere aktarmak için resimlere, fotoğraflara, sinemaya, belgesellere, kısa filmlere ihtiyacımız var çünkü biliyoruz ki sanatın insanın bilgisini artırma ve duygularını karşı tarafa aktarma oranı, belki de en önemlisi gelecek nesillere miras olarak kalma oranı yüksektir. Bugün bütün büyük şahsiyetlere baktığımızda onlardan bizlere bir eser, bir tablo, bir külliyat, bir şiir, bir güzel söz kaldığını görürüz. Bunların hepsi sanattır. Günümüzde ise görsel sanatların yükselişe geçtiği aşikardır. Kısa film çekmek, yazmak, yönetmek uzun metrajlı filmlere göre bir nebze daha zordur diyebiliriz. Bir sanat eserinin hacmi küçüldükçe derdini anlatması güçleştiğinden, hüner gerektiren bir iştir. Derinlik ve detayı aktarmak, istediğiniz mesajı kısa ve vurucu, yüksek sesle vermek kolay değildir."

"ALLAH BİR DAHA BU MİLLETE İSTİKLÂL MARŞI YAZDIRMASIN"
İstiklâli sanat vasıtasıyla anlatan ve dereceye girenlerin ödüllerini vermekten onur duyduğunu dile getiren Şentop, "İstiklâl Marşı Yılı vesilesiyle İstiklâl Savaşı'mızı, marşımızı, milli şairimizi hayatımızın ve sanatımızın merkezine almanın ehemmiyetine samimiyetle inanıyorum. Türkçemizin ses ve sanat bayrağını devralmaya, onurlu davasını sürdürmeye çalışan kıymetli sanatçılarımızı kutluyorum. Yönetmeninden senaristine, oyuncusundan ışıkçısına kadar bu yapımlarda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yarışmaya katılan tüm sanatseverlere kendilerini tanıtma, geliştirme ve ifade etme yolunda yeni kapılar açılmasını temenni eden Şentop, "Asım'ın nesli olarak bugün hayatın ve sanatın her alanında, İstiklâl şairimizin ideallerini gerçekleştirmeye çalışmanın gayreti içinde Cenabıhak hizmetlerinizi daim, gayretlerinizi kaim ve emeklerimizi makbul eylesin" diye konuştu.

İstiklâl Marşı'nın ebediyete kadar dillerdeki ve gönüllerdeki varlığını koruyacağına inandığını vurgulayan Mustafa Şentop, şunları kaydetti; "İstiklâl Marşı'mızı, memleketimizin her okulunda, her resmi töreninde bu milletin genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle hep birlikte yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceğiz. Akif'in duasıyla bitirelim: Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın."

Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren kısa filmlerin gösterimi gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği Abdullah Karaca 'İstiklâl' adlı filmiyle kazandı. Metin Öztürk, 'Mektup' ile ikinciliğe Ömer Dişbudak ise '41' ile üçüncülüğe layık görüldü.
Yarışmanın birincisi Abdullah Karaca'ya ödülünü Şentop verdi. Şentop ayrıca eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Yavuz Bingöl ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, yönetmen, senarist ve yapımcılara da yarışmaya katkılarından dolayı plaket verdi.
Programa, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül de katıldı.

Diğer bir etkinlik ise Beyoğlu'nda Kabulünün '100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı oldu. 
Tünel Meydan'da gerçekleştirilen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'yla başlayan açılış programında konuşan Haydar Ali Yıldız, "İstiklâl Marşımızın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif'i anma programını gerçekleştiriyoruz. Medeniyetlerin üç sac ayağı üzerine kurulduğunu biliriz: İnsan, mekan ve zaman. Medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri vardır, taşıyıcı mekanları vardır ve taşıyıcı zamanları vardır. Elbette bu topraklarda varoluş mücadelemizin hikayesi İstiklâl Marşımızın ilk cümlesidir: Korkma!" dedi.

Haydar Ali Yıldız, milletin bütün tarihini, mücadelesini anlatan metnin saygı duruşu ve saygı duruşu ve saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'yla başlayan açılış programında konuşan Yıldız, " İstiklâl Marşı'yla başlayan açılış programında konuşan Yıldız, " İstiklâl Marşı'yla başlayan açılış programında konuşan Yıldız, " İstiklâl Marşı'nda bulunabildiğini belirterek, "Şairler bir toplumun ruhunu, onun medeniyet müktesebatını, onun sosyo psikolojisini taşır, onu yaşatırlar. Şu anda bulunduğumuz cadde İstikâl Marşımızın da ismi olan İstiklâl Caddesi. İstiklâlimizin sembolü olan bir caddede milli mutabakat metni olan İstiklâl Marşımızın 100'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Demirelli de katılımcılara teşekkür ederek, "İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yılı vesilesiyle belediyemizin etkinliğinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. İstiklâl mücadelesinin olduğu yıllar zor yıllardı. Bu mücadeleyi yürüten lider kadro o yıllarda bir marş yazdırma ihtiyacı duymuş ve bunun için birçok kişiye teklif götürülmüştü. Birçok metin ortaya çıktı ama bu metinlerin hiçbiri kabul görmedi. O zaman bu mücadeleyi yürüten kadro, bu marşı en iyi yazacak olan kişinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nda yansıttığı ruhun Türk milletinin çağlar boyu duyduğu milli ve manevi duyguları yansıttığının altını çizen Mustafa Demirelli, "Mehmet Akif Ersoy, yaşamıyla fikirlerini birleştirmiş, özüyle ve sözüyle doğru olan bir insan. Vatan şairi. Bütün o milli mücadeledeki ruhu iliklerine kadar hissetmiş, bu yıllarda ülkemizin birçok vilayetini dolaşarak camilerde milli mücadeleye olan o desteği arttırmak, coşkuyu arttırmak için vaazlar vermiş ve milli mücadelenin hem fikri sahasında hem de aksiyon sahasında bulunmuş bir insandı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yılı İstiklâl Marşı yılı olarak belirlediğini kaydeden Haydar Ali Yıldız, katılımcılara teşekkür ederek herkesin İstiklâl Marşı yılını kutladı.
Abdullah Enes Özkan ise serginin hayırlı olmasını dileyerek, "Milli marşın yazılması için vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a teklif götürüldü ancak Akif, ucunda para ödülü olduğu için yarışmaya katılmayı kabul etmedi. Çünkü o, vatan için hazırlanacak milli marş karşısında para alınmasını doğru bulmuyordu. Onun için bu bir vatan göreviydi. O dönemde Mehmet Akif Ersoy'un bir paltosu bile yoktu. Zor durumlarda arkadaşının paltosunu ödünç alırdı. Buna rağmen Akif, para ödülünün bağışlanması şartıyla marşı yazmayı kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" sözünü hatırlatan Abdullah Enes Özkan, "İstiklâl Marşımız bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın ve verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Milletimiz, Akif'in İstiklâl Marşıyla ortaya koyduğu değerlere her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz olan İstiklâl Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir." diye konuştu.
Kabulünün 100. yılında İstiklâl Marşı'nın tarihi sürecini anlatan ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan fotoğraf sergisi, 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.



Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde
Köprüde Buluşmalar Seçkisi Tamamlandı
KÜLTÜR-SANATKöprüde buluşacaklar
Erdal Beşikçioğlu'nun iki oyunu çevrim içi
KÜLTÜR-SANATİki oyunu çevrim içi
'Quo Vadis Aida?' BAFTA'ya iki dalda aday
KÜLTÜR-SANATBAFTA'ya iki dalda aday
TÜRSAK'ın yeni başkanı Cemal Okan
KÜLTÜR-SANATYeni başkan Cemal Okan
Aytekin Çakmakçı vefat etti
KÜLTÜR-SANATAytekin Çakmakçı vefat etti
Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATCihat Aşkın'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
'Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği'nde ikinci aşama
KÜLTÜR-SANATİkinci aşamada 6 milyon TL
Çağdaş sanatı dijitale taşıyor
KÜLTÜR-SANATÇağdaş sanatı dijitale taşıyor
Keman virtüözü Daniel Hope, Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATKemancı Daniel Hope, Borusan Sanat'ta