İstiklâl Marşı 100 yaşında

12 Mart 1921...

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklâl Marşı, TBMM tarafından Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edildi.

İstiklâl Marşı'nın Türkiye'nin ulusal marşı olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor / kutlanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mecliste 'İstiklâl Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Programda, ayrıca, 'Yaşadığımız İl ve İstiklâl Marşı Konulu Kartpostal Resimleme Yarışması' başlatıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, sözlerine "Şanlı tarihimize ve milli şairimiz Mehmet Akif'e sevgimizin, vefamızın ve yüksek hürmetlerimizin bir ifadesi olarak TBMM tarafından 2021 yılının İstiklâl Marşı Yılı olarak kabul edilmesinin haklı gururu, şerefi ve mutluluğuyla sizleri selamlıyorum" diyerek başladı.



Kurtuluş Savaşı'na, Milli Mücadele'ye 'İstiklâl Savaşı' denmesinin altında yatan gerçeğin, doğuda Ermenistan kuvvetlerine, batıda İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna karşı girişilen bağımsızlık mücadelesi olduğunu belirten Mustafa Şentop, "Elbette bu bağımsızlık mücadelesi için yazılan marş da 'İstiklâl' adını taşımalıydı" ifadelerini kullandı.

Kendisi bizzat şahit olarak o zor günleri kaleme alan Mehmet Akif'in, sanki kendisinden sonraki nesiller için de o günlerin yapılabilecek en iyi tasvirini yaptığını anlatan Mustafa Şentop, şöyle devam etti; "Mehmet Akif dili iyi kullanarak insanları etkileyebilen bir hatip, kalemini etkili kullanan nadide üdebadandır. Mehmet Akif, dilin bütün inceliklerine hakim büyük bir entelektüeldi. Onun destekleriyle yayın hayatına başlayan Sebilürreşad'ın üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Her ne kadar 1966 yılı ila 2016 yılı arasında yayın hayatına devam edemese de Sebilürreşad dergicilik alanında önemini korumaya devam etmiştir. İstiklâl Marşı'nın 100. yılı vesilesiyle Sebilürreşad'ın özel bir sayısını hazırladık. İnşallah dergimizin bu sayısı İstiklâl'imize yaraşır nitelikte okuyucunun istifadesine sunulacak."

Çetin geçen savaş yıllarında yazılan İstiklâl Marşı'nın, bağımsızlık hikayesini anlatan bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Mustafa Şentop, şunları söyledi; "Mitolojiler, destanlar, şiirler, romanlar, hikâyeler; gelişen teknolojiyle görsel sanatlar, tiyatrodan sinemaya ve popüler kültür aracı olarak televizyon dünyasına hızla geçerek insanoğlunun kültür dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Sanatın gücü eski çağlarda, günümüzde ve gelecekte de yerini korumaya devam edecek. Bizler de istiklâlimizi en iyi şekilde anlatacak kişilerin, sanatçılarımız olacağını düşündük. Bu düşüncelerle bugün burada, İstiklâl Marşı'mızın 100. yılında, 'İstiklâl' isimli kısa film yarışmasının ödül törenini gerçekleştirmek ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlediğimiz 'Yaşadığımız İl ve İstiklâl Marşı' konulu kartpostal resimleme yarışmasını bugün itibarıyla başlattığımızı duyurmak için toplandık. Milli Mücadele'yi, istiklâlimizi, milli marşımızın yazarı Mehmet Akif'i gelecek nesillere aktarmak için resimlere, fotoğraflara, sinemaya, belgesellere, kısa filmlere ihtiyacımız var çünkü biliyoruz ki sanatın insanın bilgisini artırma ve duygularını karşı tarafa aktarma oranı, belki de en önemlisi gelecek nesillere miras olarak kalma oranı yüksektir. Bugün bütün büyük şahsiyetlere baktığımızda onlardan bizlere bir eser, bir tablo, bir külliyat, bir şiir, bir güzel söz kaldığını görürüz. Bunların hepsi sanattır. Günümüzde ise görsel sanatların yükselişe geçtiği aşikardır. Kısa film çekmek, yazmak, yönetmek uzun metrajlı filmlere göre bir nebze daha zordur diyebiliriz. Bir sanat eserinin hacmi küçüldükçe derdini anlatması güçleştiğinden, hüner gerektiren bir iştir. Derinlik ve detayı aktarmak, istediğiniz mesajı kısa ve vurucu, yüksek sesle vermek kolay değildir."

"ALLAH BİR DAHA BU MİLLETE İSTİKLÂL MARŞI YAZDIRMASIN"

İstiklâli sanat vasıtasıyla anlatan ve dereceye girenlerin ödüllerini vermekten onur duyduğunu dile getiren Şentop, "İstiklâl Marşı Yılı vesilesiyle İstiklâl Savaşı'mızı, marşımızı, milli şairimizi hayatımızın ve sanatımızın merkezine almanın ehemmiyetine samimiyetle inanıyorum. Türkçemizin ses ve sanat bayrağını devralmaya, onurlu davasını sürdürmeye çalışan kıymetli sanatçılarımızı kutluyorum. Yönetmeninden senaristine, oyuncusundan ışıkçısına kadar bu yapımlarda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yarışmaya katılan tüm sanatseverlere kendilerini tanıtma, geliştirme ve ifade etme yolunda yeni kapılar açılmasını temenni eden Şentop, "Asım'ın nesli olarak bugün hayatın ve sanatın her alanında, İstiklâl şairimizin ideallerini gerçekleştirmeye çalışmanın gayreti içinde Cenabıhak hizmetlerinizi daim, gayretlerinizi kaim ve emeklerimizi makbul eylesin" diye konuştu.



İstiklâl Marşı'nın ebediyete kadar dillerdeki ve gönüllerdeki varlığını koruyacağına inandığını vurgulayan Mustafa Şentop, şunları kaydetti; "İstiklâl Marşı'mızı, memleketimizin her okulunda, her resmi töreninde bu milletin genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle hep birlikte yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceğiz. Akif'in duasıyla bitirelim: Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın."

Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren kısa filmlerin gösterimi gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği Abdullah Karaca 'İstiklâl' adlı filmiyle kazandı. Metin Öztürk, 'Mektup' ile ikinciliğe Ömer Dişbudak ise '41' ile üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmanın birincisi Abdullah Karaca'ya ödülünü Şentop verdi. Şentop ayrıca eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Yavuz Bingöl ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, yönetmen, senarist ve yapımcılara da yarışmaya katkılarından dolayı plaket verdi.

Programa, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül de katıldı.

Diğer bir etkinlik ise Beyoğlu'nda Kabulünün '100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı oldu.

Tünel Meydan'da gerçekleştirilen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'yla başlayan açılış programında konuşan Haydar Ali Yıldız, "İstiklâl Marşımızın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif'i anma programını gerçekleştiriyoruz. Medeniyetlerin üç sac ayağı üzerine kurulduğunu biliriz: İnsan, mekan ve zaman. Medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri vardır, taşıyıcı mekanları vardır ve taşıyıcı zamanları vardır. Elbette bu topraklarda varoluş mücadelemizin hikayesi İstiklâl Marşımızın ilk cümlesidir: Korkma!" dedi.



Haydar Ali Yıldız, milletin bütün tarihini, mücadelesini anlatan metnin İstiklâl Marşı'nda bulunabildiğini belirterek, "Şairler bir toplumun ruhunu, onun medeniyet müktesebatını, onun sosyo psikolojisini taşır, onu yaşatırlar. Şu anda bulunduğumuz cadde İstikâl Marşımızın da ismi olan İstiklâl Caddesi. İstiklâlimizin sembolü olan bir caddede milli mutabakat metni olan İstiklâl Marşımızın 100'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Demirelli de katılımcılara teşekkür ederek, "İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yılı vesilesiyle belediyemizin etkinliğinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. İstiklâl mücadelesinin olduğu yıllar zor yıllardı. Bu mücadeleyi yürüten lider kadro o yıllarda bir marş yazdırma ihtiyacı duymuş ve bunun için birçok kişiye teklif götürülmüştü. Birçok metin ortaya çıktı ama bu metinlerin hiçbiri kabul görmedi. O zaman bu mücadeleyi yürüten kadro, bu marşı en iyi yazacak olan kişinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nda yansıttığı ruhun Türk milletinin çağlar boyu duyduğu milli ve manevi duyguları yansıttığının altını çizen Mustafa Demirelli, "Mehmet Akif Ersoy, yaşamıyla fikirlerini birleştirmiş, özüyle ve sözüyle doğru olan bir insan. Vatan şairi. Bütün o milli mücadeledeki ruhu iliklerine kadar hissetmiş, bu yıllarda ülkemizin birçok vilayetini dolaşarak camilerde milli mücadeleye olan o desteği arttırmak, coşkuyu arttırmak için vaazlar vermiş ve milli mücadelenin hem fikri sahasında hem de aksiyon sahasında bulunmuş bir insandı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yılı İstiklâl Marşı yılı olarak belirlediğini kaydeden Haydar Ali Yıldız, katılımcılara teşekkür ederek herkesin İstiklâl Marşı yılını kutladı.

Abdullah Enes Özkan ise serginin hayırlı olmasını dileyerek, "Milli marşın yazılması için vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a teklif götürüldü ancak Akif, ucunda para ödülü olduğu için yarışmaya katılmayı kabul etmedi. Çünkü o, vatan için hazırlanacak milli marş karşısında para alınmasını doğru bulmuyordu. Onun için bu bir vatan göreviydi. O dönemde Mehmet Akif Ersoy'un bir paltosu bile yoktu. Zor durumlarda arkadaşının paltosunu ödünç alırdı. Buna rağmen Akif, para ödülünün bağışlanması şartıyla marşı yazmayı kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" sözünü hatırlatan Abdullah Enes Özkan, "İstiklâl Marşımız bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın ve verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Milletimiz, Akif'in İstiklâl Marşıyla ortaya koyduğu değerlere her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz olan İstiklâl Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir." diye konuştu.

Kabulünün 100. yılında İstiklâl Marşı'nın tarihi sürecini anlatan ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan fotoğraf sergisi, 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.