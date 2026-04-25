        İstinat duvarına çarpan aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsüne 250 bin TL ceza

        İstinat duvarına çarpan aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsüne 250 bin TL ceza

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö., yaralandı. 2.56 promil alkollü olduğu belirtilen ehliyetsiz sürücüye, 250 bin TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 16:39 Güncelleme:
        Alkollü sürücüye rekor ceza

        Kaza, gece saatlerinde, Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önündeki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö. tedaviye alındı. Yapılan kontrollerinde 2.56 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Ö.’ye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 bin TL idari para cezası verildi.

        Öte yandan, ilçede trafik denetimlerini artıran polis ekiplerinin, son 1 haftada 2 sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 75 bin TL idari para cezası uyguladığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 araç alevlerin ortasında kaldı!

        Antalya'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olayda 1 iş yeri ile iş yerinde bulunan 15 aracın 5'i küle döndü (İHA)

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
