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İğrenç olayda anne şikayetçi olmuş!

Sevgilisinin kız kardeşi 15 yaşındaki C.N.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun cep telefonları ile bilgisayarları incelemeye alındı. İş insanının şikayetinden vazgeçmesi için para teklif ettiği öne sürülen anne N.G. ise, ikinci kez alınan ifadesinde, "Ben şikayetçi oldum, benim satılık kızım yok" dedi

İĞRENÇLİK! Son dakika: İşadamı istimarında yeni gelişme
İğrenç olayda anne şikayetçi olmuş!
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DHA

Tekirdağ'da iddialara göre iş insanı İrfan Pullukçu, yaklaşık 1 yıl önce, o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nin kardeşi C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı. Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yi de alıp, Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti.

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre C.N.K., geçtiğimiz haftalarda annesine, Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne, şikayetçi oldu. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturmayı, olay yerinin Tekirdağ olması üzerine görevsizlik kararı vererek, Tekirdağ'a devretti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu, 8 Mart günü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanarak, ifade vermeyen Pullukçu'nun suçlamaları kabul etmeyerek, yakınlarına, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiçbir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi. Abla H.K. de 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARI İNCELEMEDE

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.

PSİKOLOĞUN ANLATIMLARI DA SORUŞTURULUYOR

Savcılık, Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde, kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.

"BENİM SATILIK KIZIM YOK"

Öte yandan C.N.K.'nin annesi N.G., 'Şikayetten vazgeçmek için ailesi iş insanından para aldı' iddiaları üzerine ikinci kez ifade verdi. Anne, iddiaları kabul etmeyerek, "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dediği öğrenildi.

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