İstismarda bulunan öğretmen tutuklandı
İzmir'de 3 öğrencinin velisi, sınıf öğretmenini öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi etti, öğretmen tutuklandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.
Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
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