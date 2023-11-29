İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini haftalar içinde onaylaması bekleniyor
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini haftalar içinde onaylamasının beklendiğini söyledi
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Billström, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili bir görüşmem vardı. İsveç'in NATO'ya üyeliği haftalar içinde gerçekleşecek" dedi.
Billström, Fidan'ın tarih vermediğini belirterek, "Ancak birkaç hafta içinde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylanmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.
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