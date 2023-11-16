İsveç'in NATO'ya katılması görüşmeleri ertelendi

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol de dahil olmak üzere 8 adet anlaşmayı görüşmek üzere toplandı.

İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin komisyonun ertelenmesine ilişkin önerge verdiler. Oylaması yapılan önerge kabul edildi ve komisyon toplantısı ertelendi.

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