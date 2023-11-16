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        Haberler Dünya İsveç'in NATO'ya katılması görüşmeleri ertelendi

        İsveç'in NATO'ya katılması görüşmeleri ertelendi

        İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmeleri ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:49
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        İsveç'in NATO'ya katılması görüşmeleri ertelendi
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        TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol de dahil olmak üzere 8 adet anlaşmayı görüşmek üzere toplandı.

        İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin komisyonun ertelenmesine ilişkin önerge verdiler. Oylaması yapılan önerge kabul edildi ve komisyon toplantısı ertelendi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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